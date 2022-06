Zom 100: Bucket List of the Dead - Netflix robi aktorską adaptację mangi o zombie. Jest pierwsze zdjęcie

Fot. Materiały prasowe

Na Netflix Geeked Week pojawiło się pierwsze zdjęcie z kolejnej nowości. Zom 100: Bucket List of the Dead został stworzony na podstawie mangi autorstwa Haro Aso, zilustrowanej przez Kotaro Takatę. Fabuła skupia się wokół apokalipsy zombie, więc potencjalnie tytuł może zapełnić dziurę, jaką pozostawił po sobie finał All of Us Are Dead. Przekonajcie się sami.

Film opowiada o młodym mężczyźnie, którego nudne życie zostaje przerwane, gdy w mieście pojawia się armia nieumarłych.

Zom 100: Bucket List of the Dead - pierwsze zdjęcie

Zobaczcie apokalipsę zombie, którą w przyszłości będzie można obejrzeć na Netflixie. Wygląda na to, że film zapowiada się na połączenie komedii i horroru. Głównym bohaterem jest Akira, w którego wcieli się Eiji Akaso. Nasz protagonista reaguje zaskakująco optymistycznie na armię nieumarłych. Na ekranie będzie mu towarzyszyć inteligentka Shizuka, którą zagra Mai Shiraishi.

Reżyserem jest Yusuke Ishida, a za scenariusz odpowiada Tatsuro Mishima. Nie wiadomo, kiedy Zom 100: Bucket List of the Dead pojawi się na Netflixie. Platforma nie ogłosiła jeszcze oficjalnej daty premiery.