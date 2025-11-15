Zombieland 3 nadchodzi? Reżyser zdradza możliwy rok premiery
Ruben Fleischer to twórca obu części Zombieland, które są najlepiej ocenianymi filmami w jego karierze. W nowym wywiadzie ujawnił, że Zombieland 3 może powstać i są na to szanse, ale jeszcze nie ma zielonego światła na realizację.
Ruben Fleischer obecnie promuje film Iluzja 3, więc udziela dużo wywiadów. W rozmowie z Deadline padł temat Zombieland 3 i wygląda na to, że są szanse na kontynuację hitu z 2009 roku. Filmowiec mówi, że zaczynają o tym rozmawiać i chcą, aby premiera odbyła się w 2029 roku.
Zombieland 3 ma szanse
Zombieland z 2009 roku osiągnął sukces komercyjny - 102,3 mln dolarów przy budżecie 30 mln dolarów - oraz zdobył dobre recenzje. Zombieland: Kulki w łeb również dobrze się sprzedał - 122,8 mln dolarów przy budżecie 42 mln dolarów - ale zebrał słabsze recenzje, pomimo raczej pozytywnego odbioru.
Na razie pomysł na trójkę nie jest znany, bo twórcy dopiero starają się to rozgryźć. W związku z tym, że obsada jest bardziej znana i zapracowana, będzie to logistyczne wyzwanie, by znów ich zebrać na ekranie.
Źródło: deadline.com
