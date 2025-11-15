Przeczytaj w weekend
Zombieland 3 nadchodzi? Reżyser zdradza możliwy rok premiery

Ruben Fleischer to twórca obu części Zombieland, które są najlepiej ocenianymi filmami w jego karierze. W nowym wywiadzie ujawnił, że Zombieland 3 może powstać i są na to szanse, ale jeszcze nie ma zielonego światła na realizację.
Adam Siennica
Tagi:  zombieland 3 
20. Zombieland materiały promocyjne
Ruben Fleischer obecnie promuje film Iluzja 3, więc udziela dużo wywiadów. W rozmowie z Deadline padł temat Zombieland 3 i wygląda na to, że są szanse na kontynuację hitu z 2009 roku. Filmowiec mówi, że zaczynają o tym rozmawiać i chcą, aby premiera odbyła się w 2029 roku.

Zombieland 3 ma szanse

- Mam nadzieję, że zrobimy Zombieland 3 w 2029 roku. Zaczynamy o tym rozmawiać, ponieważ pierwsza część wyszła w 2009 roku, drugą zrobiliśmy w 2019 roku i zostawiliśmy bohaterów z dopiskiem "zobaczymy się za 10 lat". A to się już zbliża, więc zaczynamy myśleć o szczegółach. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. Mam parę projektów w toku, więc okaże się, który wyjdzie najpierw.

Zombieland z 2009 roku osiągnął sukces komercyjny - 102,3 mln dolarów przy budżecie 30 mln dolarów - oraz zdobył dobre recenzje. Zombieland: Kulki w łeb również dobrze się sprzedał - 122,8 mln dolarów przy budżecie 42 mln dolarów - ale zebrał słabsze recenzje, pomimo raczej pozytywnego odbioru.

Na razie pomysł na trójkę nie jest znany, bo twórcy dopiero starają się to rozgryźć. W związku z tym, że obsada jest bardziej znana i zapracowana, będzie to logistyczne wyzwanie, by znów ich zebrać na ekranie.

Źródło: deadline.com

