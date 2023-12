Zorro - zwiastun hiszpańskiego serialu Prime Video. Piękne kostiumy i wybuchowa akcja

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Zorro to postać z literatury i kina, której przedstawiać nie trzeba. To samozwańczy obrońca uciśnionych, który działa na terenie Kalifornii, zawsze zasłania twarz maską, nosi pelerynę i doskonale włada szpadą, którą wycina swój charakterystyczny znak "Z". Postać zamaskowanego jeźdźca zadebiutowała w 1919 roku w książce Zorro. Już rok później powieść została zekranizowana, a kolejne adaptacje pojawiały się na przestrzeni dekad, z czego najsłynniejsza z Antonio Banderasem, Anthonym Hopkinsem i Catherine Zeta-Jones w roku 1998. Teraz to Amazon Prime Video zabiera się za zekranizowanie historii Zorro. Nowy serial hiszpańskiej produkcji i ze scenariuszem Carlosa Portela otrzymał pierwszy zwiastun. Sprawdźcie go poniżej.

Zorro - zwiastun

Zorro - co wiadomo o serialu?

Oficjalny opis serialu brzmi:

Zdeterminowany i chcący odnaleźć zabójcę swojego ojca mężczyzna pozna sekrety własnej rodziny, które zmienią jego przeznaczenie na zawsze.

W obsadzie serialu pojawia się: Miguel Bernardeau, Rodolfo Sancho, Luis Tosar, Fele Martinez, Renata Notni, Francisco Reyes, Paco Tous, Andres Almeida, Peter Vives, Ella Galera, Emiliano Zurita, Joel Bosqued, Chacha Huang, Dalia Xiuhcoatl, Estibalitz Ruiz, Mireia Mambo.

Carlos Portela odpowiada za stworzenie produkcji. Reżyserią zajmą się Javier Quintas, Jorge Saavedra, Jose Luis Alegria.