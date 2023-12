Reacher królem Amazon Prime Video. Pierwsze wyniki oglądalności wskazują na rekord

foto. materiały prasowe

Reklama

Drugi sezon serialu Reacher o przygodach tytułowego Jacka Reachera, byłego wojskowego, oparty na książce Elita zabójców Lee Childa zadebiutował w serwisie Amazon Prime Video 15 grudnia, kiedy to platforma premierowo pokazała światu trzy odcinki za jednym zamachem. Od tamtego czasu krytycy i widzowie zgodnie zachwalają produkcję, która w tym momencie ma 100% wskaźnika jakości od tych pierwszych w serwisie Rotten Tomatoes i 83% od oglądających. Pierwszy sezon również można było nazwać sukcesem, ponieważ według danych Nielsena, które i tak wliczają tylko dane pobrane z terenu Stanów Zjednoczonych, na oglądanie tej serii publiczność poświęciła aż 1.84 miliarda minut. A jak się okazuje, teraz jest jeszcze lepiej.

Reacher - nowy król Amazon Prime Video

Według najnowszych doniesień, drugi sezon Reachera jest najlepiej oglądaną produkcją na platformie w tym roku, wygrywając z m.in. Pokoleniem V czy drugą serią Dobrego omenu. Chociaż Amazon tym razem nie zdecydował się na wypuszczenie wszystkich odcinków naraz, tak jak przy premierze pierwszego sezonu, to mające premierę trzy pierwsze odcinki i tak przewyższyły oglądalność całego pierwszego sezonu o 50%. To przy okazji największa premiera tego serwisu od momentu pojawienia się Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy we wrześniu 2022 roku.

Reacher - fabuła drugiego sezonu

1. sezon serialu został ciepło przyjęty przez widzów i był jedną z najchętniej oglądanych produkcji Prime Video w ubiegłym roku. Fabuła opowiadała o byłym oficerze żandarmerii wojskowej, który został niesłusznie aresztowany za morderstwo. W 2. sezonie na głównego bohatera czekają nowe wyzwania, tym razem w postaci tajemniczej śmierci jednego z dawnych kolegów z armii. Bohater nie spodziewa się jednak, że rozwiązanie tej zagadki naprowadzi go na trop o wiele większego spisku. Warto też wspomnieć, że nowe odcinki zostaną oparte na 11. tomie cyklu książek Lee Childa zatytułowanym Elita zabójców.

W obsadzie są Alan Ritchson, Serinda Swan, Maria Sten, Robert Patrick, Shaun Sipos i Ferdinand Kingsley.