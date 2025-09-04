placeholder
Reklama
placeholder

Kontynuacja Zwariowanego świata Malcolma ma być „dość szokująca”. Gwiazda o serialu

Frankie Muniz w najnowszym wywiadzie przyznał, że reboot Zwariowanego świata Malcolma zaskoczy widzów. Co jeszcze zdradził aktor o serialu, do którego powrócili również Bryan Cranston i Jane Kaczmarek​?
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  kontynuacja 
zwariowany świat malcolma reboot
Frankie Muniz na Instagramie fot. materiały prasowe
Reklama

W maju zakończyły się zdjęcia do rebootu serialu komediowego Zwariowany świat Malcolma, w którym do swoich ról powróciła główna obsada. Nakręcono 4 odcinki, które opowiedzą o tym, jak tytułowy bohater (Frankie Muniz) i jego córka zostają wciągnięci w rodzinny chaos, gdy jego rodzice - Hal (Bryan Cranston) i Lois (Jane Kaczmarek) - zażądają jego obecności na przyjęciu z okazji 40. rocznicy ślubu. W najnowszym wywiadzie odtwórca tytułowej roli zasugerował, że nowa kontynuacja będzie "dość szokująca" dla widzów.

Czytaj więcej: Zdjęcie zza kulis Zwariowanego świata Malcolma. Frankie Muniz z „rodzicami”

Frankie Muniz o kontynuacji sitcomu

Frankie Muniz w podcaście Lightweights zapowiedział, że fani sitcomu z lat 2000. mogą spodziewać się zamknięcia historii Malcolma. 

Myślę, że ludzie będą w pewnym sensie zaskoczeni historią oraz tym, gdzie wszyscy się znajdują. Ale to tylko cztery odcinki.

Aktor przypomniał, że początkowo kontynuacja miała mieć formę dwugodzinnego filmu. 

Trudno zmieścić 20 lat życia w czterech 30-minutowych odcinkach, prawda? Ale myślę, że ludzie będą bardzo zadowoleni z tego, co wymyślono.

Muniz przyznał, że świetnie się bawił na planie reboota. Nie spodziewał się, że tak się mu to spodoba. Warto dodać, że aktor bierze udział w wyścigach samochodowych NASCAR, przez co musiał dzielić czas pomiędzy zawodami a planem. 

Skończyliśmy w maju i od tamtej pory z nikim nie rozmawiałem, rozumiesz? Nie było mnie. Byłem w domu tylko, zdaje się, jakieś 12 dni od początku roku. Więc to szalone i myślę, że w przyszłym tygodniu będę miał czas. Skontaktuję się [z resztą obsady].

Niestety kilka dni temu gwiazda Zwariowanego świata Malcolma przekazała na Instagramie, że przez kilka tygodnie nie będzie mogła się ścigać. Aktor złamał kość w przedramieniu z wyniku upadku z drabiny. 

null
fot. zrzut ekranu z Instagramu

Zwariowany świat Malcolma – obsada

Oprócz wyżej wymienionych aktorów do swoich ról powracają Christopher Masterson (Francis) i Justin Berfield (Reese), czyli serialowi bracia Malcolma. Z kolei w najmłodszego brata, Dewey'ego, wcieli się Caleb Ellsworth-Clark, który zastąpi w tej roli Erika Pera Sullivana, który zakończył karierę aktorską w 2010 roku. 

Do obsady dołączyli Anthony Timpano (Riverdale), Vaughan Murrae (The Way Home) oraz Keeley Karsten (Fabelmanowie). Timpano zagra najmłodszego brata Malcolma, Jamiego, Murrae wcieli się w młodszą siostrę tytułowego bohatera, Kelly, a Karsten zagra córkę Malcolma, która nosi imię Leah. W obsadzie jest jeszcze Kiana Madeira w roli dziewczyny Malcolma.

Przypomnijmy, że powrócił również twórca serialu, Linwood Boomer, który zajął się scenariuszem oraz produkcją wykonawczą nowych odcinków. Za kamerą stanął Ken Kwapis.

Źródło: Deadline

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  kontynuacja 
zwariowany świat malcolma reboot
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,0

2000
Zwariowany świat Malcolma
Oglądaj TERAZ Zwariowany świat Malcolma Komedia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Halloween
-

Sequele, które mogłyby być osobnymi filmami. Niewiele je łączy z franczyzą

2 Magia 1978
-

To się dzieje! Sam Raimi wyprodukuje remake kultowego horroru z lat 70.

3 The Walking Dead: Daryl Dixon - 3. sezon
-

Bardzo dużo nowych zdjęć z 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon. Nowe postacie i miejsca

4 To figurka kolekcjonerska
-

To coś zupełnie innego niż Funko Popy. Pełne życia figurki z postaciami z horrorów

5 28 lat później: Świątynia Kości
-

Ten film ma być „dziwnym i obłąkanym kuzynem” 28 lat później. Szykuje się hit?

6 Ostatni wiking
-

Ostatni wiking to kolejny hit z Wenecji. Świetne recenzje filmu z Madsem Mikkelsenem

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e04

Miasteczko South Park

s2025e170

Moda na sukces

s15e15

Masterchef (US)

s10e25

Wykute w ogniu

s11e08

Wykute w ogniu

s38e162

Zatoka serc

s27e24

Big Brother (US)

s20e17

America’s Got Talent
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Lodowy szlak: Zemsta

03

wrz

Film

Lodowy szlak: Zemsta
HELL is US

04

wrz

Gra

HELL is US
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Pawel Hartlieb
Pawel Hartlieb

ur. 1974, kończy 51 lat

Damon Wayans
Damon Wayans

ur. 1960, kończy 65 lat

Wes Bentley
Wes Bentley

ur. 1978, kończy 47 lat

Charlotte Le Bon
Charlotte Le Bon

ur. 1986, kończy 39 lat

Borys Szyc
Borys Szyc

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

3 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

6

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

8

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV