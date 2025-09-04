Kontynuacja Zwariowanego świata Malcolma ma być „dość szokująca”. Gwiazda o serialu

fot. materiały prasowe

W maju zakończyły się zdjęcia do rebootu serialu komediowego Zwariowany świat Malcolma, w którym do swoich ról powróciła główna obsada. Nakręcono 4 odcinki, które opowiedzą o tym, jak tytułowy bohater (Frankie Muniz) i jego córka zostają wciągnięci w rodzinny chaos, gdy jego rodzice - Hal (Bryan Cranston) i Lois (Jane Kaczmarek) - zażądają jego obecności na przyjęciu z okazji 40. rocznicy ślubu. W najnowszym wywiadzie odtwórca tytułowej roli zasugerował, że nowa kontynuacja będzie "dość szokująca" dla widzów.

Frankie Muniz o kontynuacji sitcomu

Frankie Muniz w podcaście Lightweights zapowiedział, że fani sitcomu z lat 2000. mogą spodziewać się zamknięcia historii Malcolma.

Myślę, że ludzie będą w pewnym sensie zaskoczeni historią oraz tym, gdzie wszyscy się znajdują. Ale to tylko cztery odcinki.

Aktor przypomniał, że początkowo kontynuacja miała mieć formę dwugodzinnego filmu.

Trudno zmieścić 20 lat życia w czterech 30-minutowych odcinkach, prawda? Ale myślę, że ludzie będą bardzo zadowoleni z tego, co wymyślono.

Muniz przyznał, że świetnie się bawił na planie reboota. Nie spodziewał się, że tak się mu to spodoba. Warto dodać, że aktor bierze udział w wyścigach samochodowych NASCAR, przez co musiał dzielić czas pomiędzy zawodami a planem.

Skończyliśmy w maju i od tamtej pory z nikim nie rozmawiałem, rozumiesz? Nie było mnie. Byłem w domu tylko, zdaje się, jakieś 12 dni od początku roku. Więc to szalone i myślę, że w przyszłym tygodniu będę miał czas. Skontaktuję się [z resztą obsady].

Niestety kilka dni temu gwiazda Zwariowanego świata Malcolma przekazała na Instagramie, że przez kilka tygodnie nie będzie mogła się ścigać. Aktor złamał kość w przedramieniu z wyniku upadku z drabiny.

Zwariowany świat Malcolma – obsada

Oprócz wyżej wymienionych aktorów do swoich ról powracają Christopher Masterson (Francis) i Justin Berfield (Reese), czyli serialowi bracia Malcolma. Z kolei w najmłodszego brata, Dewey'ego, wcieli się Caleb Ellsworth-Clark, który zastąpi w tej roli Erika Pera Sullivana, który zakończył karierę aktorską w 2010 roku.

Do obsady dołączyli Anthony Timpano (Riverdale), Vaughan Murrae (The Way Home) oraz Keeley Karsten (Fabelmanowie). Timpano zagra najmłodszego brata Malcolma, Jamiego, Murrae wcieli się w młodszą siostrę tytułowego bohatera, Kelly, a Karsten zagra córkę Malcolma, która nosi imię Leah. W obsadzie jest jeszcze Kiana Madeira w roli dziewczyny Malcolma.

Przypomnijmy, że powrócił również twórca serialu, Linwood Boomer, który zajął się scenariuszem oraz produkcją wykonawczą nowych odcinków. Za kamerą stanął Ken Kwapis.