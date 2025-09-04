Kontynuacja Zwariowanego świata Malcolma ma być „dość szokująca”. Gwiazda o serialu
Frankie Muniz w najnowszym wywiadzie przyznał, że reboot Zwariowanego świata Malcolma zaskoczy widzów. Co jeszcze zdradził aktor o serialu, do którego powrócili również Bryan Cranston i Jane Kaczmarek?
W maju zakończyły się zdjęcia do rebootu serialu komediowego Zwariowany świat Malcolma, w którym do swoich ról powróciła główna obsada. Nakręcono 4 odcinki, które opowiedzą o tym, jak tytułowy bohater (Frankie Muniz) i jego córka zostają wciągnięci w rodzinny chaos, gdy jego rodzice - Hal (Bryan Cranston) i Lois (Jane Kaczmarek) - zażądają jego obecności na przyjęciu z okazji 40. rocznicy ślubu. W najnowszym wywiadzie odtwórca tytułowej roli zasugerował, że nowa kontynuacja będzie "dość szokująca" dla widzów.
Czytaj więcej: Zdjęcie zza kulis Zwariowanego świata Malcolma. Frankie Muniz z „rodzicami”
Frankie Muniz o kontynuacji sitcomu
Frankie Muniz w podcaście Lightweights zapowiedział, że fani sitcomu z lat 2000. mogą spodziewać się zamknięcia historii Malcolma.
Aktor przypomniał, że początkowo kontynuacja miała mieć formę dwugodzinnego filmu.
Muniz przyznał, że świetnie się bawił na planie reboota. Nie spodziewał się, że tak się mu to spodoba. Warto dodać, że aktor bierze udział w wyścigach samochodowych NASCAR, przez co musiał dzielić czas pomiędzy zawodami a planem.
Niestety kilka dni temu gwiazda Zwariowanego świata Malcolma przekazała na Instagramie, że przez kilka tygodnie nie będzie mogła się ścigać. Aktor złamał kość w przedramieniu z wyniku upadku z drabiny.
Zwariowany świat Malcolma – obsada
Oprócz wyżej wymienionych aktorów do swoich ról powracają Christopher Masterson (Francis) i Justin Berfield (Reese), czyli serialowi bracia Malcolma. Z kolei w najmłodszego brata, Dewey'ego, wcieli się Caleb Ellsworth-Clark, który zastąpi w tej roli Erika Pera Sullivana, który zakończył karierę aktorską w 2010 roku.
Do obsady dołączyli Anthony Timpano (Riverdale), Vaughan Murrae (The Way Home) oraz Keeley Karsten (Fabelmanowie). Timpano zagra najmłodszego brata Malcolma, Jamiego, Murrae wcieli się w młodszą siostrę tytułowego bohatera, Kelly, a Karsten zagra córkę Malcolma, która nosi imię Leah. W obsadzie jest jeszcze Kiana Madeira w roli dziewczyny Malcolma.
Przypomnijmy, że powrócił również twórca serialu, Linwood Boomer, który zajął się scenariuszem oraz produkcją wykonawczą nowych odcinków. Za kamerą stanął Ken Kwapis.
Źródło: Deadline
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
02
wrz
Metal Eden
03
wrz
Lodowy szlak: Zemsta
04
wrz
HELL is US
05
wrz
Cronos: The New Dawn
05
wrz
Eden
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1960, kończy 65 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1978, kończy 47 lat