Zwiastun 2. sezonu Mayfair Witches. Pojawia się postać z Wywiadu z wampirem!

Podczas San Diego Comic-Con AMC oficjalnie pokazało pierwszy zwiastun do 2. sezonu serialu Mayfair Witches. Alexandra Daddario powraca w głównej roli i wygląda na to, że jej postać coraz lepiej radzi sobie ze swoimi mocami. Fani serialu Wywiad z wampirem, również od AMC, powinni też zauważyć urywek, w którym pojawia się Felix grany przez Gabriela Freilicha. Potencjalny crossover między dwiema produkcjami został zapowiedziany już wcześniej. Wygląda na to, że zostanie on zrealizowany.

Mayfair Witches - co wiadomo o serialu?

Mayfair Witches skupia się na postaci młodej neurochirurg, która odkrywa, że ​​jest spadkobierczynią rodziny czarownic. Zmagając się ze swoimi nowo odkrytymi mocami, kobieta musi zmierzyć się ze złowrogą siłą, która nawiedza jej rodzinę od pokoleń. Produkcja zagłębi się w mitologię czarownic, w tym rytuały, magię, sabaty i tajne stowarzyszenia.

Główną rolę w produkcji gra Alexandra Daddario. Ponadto w obsadzie znajdują się Jack Huston, Tongayi Chirisa, Beth Grant, Jan Richards, Hannah Alline i Harry Hamlin. Za sterami projektu stoją Esta Spalding i Michelle Ashford.