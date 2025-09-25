placeholder
Ukochana komedia romantyczna powraca! Zwiastun 2. sezonu Nikt tego nie chce

Zadebiutował poprzedniej jesieni i stał się niekwestionowanym hitem, stąd przedłużenie o drugi sezon było tylko formalnością. Oto pełny zwiastun 2. sezonu Nikt tego nie chce!
Oliwia Garczyńska
Nikt tego nie chce - 2. sezon fot. Erin Simkin // Netflix
Kristen Bell i Adam Brody powrócą do swoich ról w drugim sezonie serialu komediowego Netflixa Nikt tego nie chce. Streamingowy gigant opublikował już pełen zwiastun nowych odcinków. 

Nikt tego nie chce 2 - zwiastun 

Zdjęcia z 2. sezonu romantycznej komedii Nikt tego nie chce. Jest data premiery!

Nikt tego nie chce 2 - fabuła, data premiery 

Najpierw miłość, potem życie. Gdy ostatnio widzieliśmy się z agnostyczną podcasterką Joanne (Kristen Bell) i niekonwencjonalnym (seksownym) rabinem Noah (Adam Brody), wszyscy byli zadziwieni powstałą między nimi chemią. I to bez wyjątku — wśród zaskoczonych takim obrotem spraw znaleźli się nie tylko jej siostra Morgan (Justine Lupe), jego brat Sasha (Timothy Simons) i bratowa Esther (Jackie Tohn), ale nawet oni sami. Łączące ich uczucie okazało się silniejsze niż wszystkie przeszkody na drodze do szczęśliwego związku. Teraz oboje powracają z mocnym postanowieniem splecenia swoich dróg — a tym samym połączenia losów najbliższych. Nie da się jednak ukryć, że wciąż istnieją między nimi różnice, nad którymi nie można przejść do porządku dziennego. Wyzwaniem nie jest więc zakochanie się wbrew przeciwnościom losu, lecz zbudowanie wspólnego życia pomimo ich istnienia.

Drugi sezon Nikt tego nie chce będzie składał się z 10 odcinków. Wszystkie zadebiutują na Netflixie 23 października.

Nikt tego nie chce 2 - galeria zdjęć 

Nikt tego nie chce - 2. sezon

Nikt tego nie chce - 2. sezon
fot. Netflix
Źródło: deadline

