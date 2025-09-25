Ukochana komedia romantyczna powraca! Zwiastun 2. sezonu Nikt tego nie chce

fot. Erin Simkin // Netflix

Kristen Bell i Adam Brody powrócą do swoich ról w drugim sezonie serialu komediowego Netflixa Nikt tego nie chce. Streamingowy gigant opublikował już pełen zwiastun nowych odcinków.

Nikt tego nie chce 2 - zwiastun

Nikt tego nie chce 2 - fabuła, data premiery

Najpierw miłość, potem życie. Gdy ostatnio widzieliśmy się z agnostyczną podcasterką Joanne (Kristen Bell) i niekonwencjonalnym (seksownym) rabinem Noah (Adam Brody), wszyscy byli zadziwieni powstałą między nimi chemią. I to bez wyjątku — wśród zaskoczonych takim obrotem spraw znaleźli się nie tylko jej siostra Morgan (Justine Lupe), jego brat Sasha (Timothy Simons) i bratowa Esther (Jackie Tohn), ale nawet oni sami. Łączące ich uczucie okazało się silniejsze niż wszystkie przeszkody na drodze do szczęśliwego związku. Teraz oboje powracają z mocnym postanowieniem splecenia swoich dróg — a tym samym połączenia losów najbliższych. Nie da się jednak ukryć, że wciąż istnieją między nimi różnice, nad którymi nie można przejść do porządku dziennego. Wyzwaniem nie jest więc zakochanie się wbrew przeciwnościom losu, lecz zbudowanie wspólnego życia pomimo ich istnienia.

Drugi sezon Nikt tego nie chce będzie składał się z 10 odcinków. Wszystkie zadebiutują na Netflixie 23 października.

