placeholder
Zwiastun 4. sezonu Mayor of Kingstown. Kto ma władze w tym mieście?

Pełny zwiastun 4. sezonu Mayor of Kingstown w sieci. Jeremy Renner powraca w głównej roli i tym razem stają przed nim o wiele większe wyzwania i potężniejsi wrogowie. W tym nowa naczelniczka więzienia, w którą wciela się Edie Falco.
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Mayor of Kingstown - sezon 4 fot. materiały prasowe
Mayor of Kingstown to dobrze oceniany serial, który w pierwszych trzech sezonach dostarczał wrażeń. Pełny zwiastun czwartej serii odkrywa kolejne karty i zapowiada, że może być to najlepsze, co w tym serialu do tej pory powstało. Tym razem wyzwania stojące przed tytułowym bohaterem są o wiele trudniejsze i ciekawsze. Postać naczelniczki, granej przez Edie Falco, zapowiada kogoś, z kim bohater będzie musiał walczyć do upadłego.

Mayor of Kingstown - zwiastun 4. sezonu

Mayor of Kingstown - o czym będzie 4. sezon?

W nowym sezonie Mike traci kontrolę nad Kingstown, gdy po upadku Rosjan w mieście pojawiają się nowi gracze walczący o władzę. Sytuacja wymyka się spod kontroli i przeradza w wojnę gangów, która grozi pogrążeniem miasta w chaosie. W tym samym czasie jego bliscy są w większym niebezpieczeństwie niż kiedykolwiek wcześniej, a Mike musi zmierzyć się z nową, wyjątkowo upartą naczelniczką więzienia, by ochronić swoich ludzi i stawić czoła demonom przeszłości.

Burmistrz Kingstown - 4. sezon

Burmistrz Kingstown - 4. sezon
fot. Dennis P. Mong Jr. // Paramount+
Mayor of Kingstown - premiera światowa już 26 października, a w Polsce 30 października na SkyShowtime.

Źródło: YouTube

