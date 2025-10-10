Zwiastun 4. sezonu Mayor of Kingstown. Kto ma władze w tym mieście?
Pełny zwiastun 4. sezonu Mayor of Kingstown w sieci. Jeremy Renner powraca w głównej roli i tym razem stają przed nim o wiele większe wyzwania i potężniejsi wrogowie. W tym nowa naczelniczka więzienia, w którą wciela się Edie Falco.
Mayor of Kingstown to dobrze oceniany serial, który w pierwszych trzech sezonach dostarczał wrażeń. Pełny zwiastun czwartej serii odkrywa kolejne karty i zapowiada, że może być to najlepsze, co w tym serialu do tej pory powstało. Tym razem wyzwania stojące przed tytułowym bohaterem są o wiele trudniejsze i ciekawsze. Postać naczelniczki, granej przez Edie Falco, zapowiada kogoś, z kim bohater będzie musiał walczyć do upadłego.
Mayor of Kingstown - zwiastun 4. sezonu
Mayor of Kingstown - o czym będzie 4. sezon?
W nowym sezonie Mike traci kontrolę nad Kingstown, gdy po upadku Rosjan w mieście pojawiają się nowi gracze walczący o władzę. Sytuacja wymyka się spod kontroli i przeradza w wojnę gangów, która grozi pogrążeniem miasta w chaosie. W tym samym czasie jego bliscy są w większym niebezpieczeństwie niż kiedykolwiek wcześniej, a Mike musi zmierzyć się z nową, wyjątkowo upartą naczelniczką więzienia, by ochronić swoich ludzi i stawić czoła demonom przeszłości.
Mayor of Kingstown - premiera światowa już 26 października, a w Polsce 30 października na SkyShowtime.
Źródło: YouTube
