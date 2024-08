Zwiastun American Sports Story: Aaron Hernandez. Opowie mroczną historię gracza NFL

fot. FX

Franczyza American Story już we wrześniu powiększy się o nowy antologiczny tytuł. Będzie to American Sports Story, którego producentami wykonawczymi są m.in. Ryan Murphy, Brad Falchuk i Nina Jacobson.

Pierwszy sezon nosi tytuł American Sports Story: Aaron Hernandez i jest oparty na podcaście Gladiator: Aaron Hernandez and Football Inc. Opowiada prawdziwą historię zawodnika futbolu amerykańskiego, który został skazany za morderstwo. W Hernandeza wcielił się Josh Rivera. W obsadzie są również Patrick Schwarzenegger, Thomas Sadoski, Tammy Blanchard i Norbert Leo Butz.

W sieci pojawił się zwiastun American Sports Story: Aaron Hernandez. Pierwsza seria będzie mieć premierę 17 września na amerykańskim kanale FOX.

American Sports Story: Aaron Hernandez - zwiastun

Kim był Aaron Hernandez?

W 2012 roku Hernandez trafił do klubu NFL - New England Patriots. Rok później został oskarżony o zabójstwo futbolisty Odina Lloyda. Został uznany za winnego, a sąd skazał go na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Ponadto w 2017 roku Hernandez został uniewinniony od zarzutów śmiertelnego postrzelenia Safiro Furtado i Daniela de Abreu, które miało miejsce w 2012 r. Kilka dni po ogłoszeniu decyzji były futbolista popełnił samobójstwo w swojej celi. Po jego śmierci wyszło na jaw, że był skrytym homoseksualistą.