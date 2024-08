Zoë Kravitz o Romanie Polańskim. "To jest OK, gdy ktoś zły był zaangażowany w coś dobrego"

fot. HBO // Guy Farrandis // Summit Entertainment

Zbliża się premiera thrillera Mrugnij dwa razy, w którym jako reżyserka zadebiutowała Zoë Kravitz. Film opowiada o młodej kelnerce z Los Angeles, która trafia do wewnętrznego kręgu potentata technologicznego i uczestniczy w przyjęciu na jego prywatnej wyspie, wkrótce odkrywając, że dzieje się coś przerażającego.

Zoë Kravitz podziwia filmy Romana Polańskiego pomimo kontrowersji

Obecnie Kravitz promuje swoją produkcję, udzielając wywiadów mediom. W obliczu cancel culture oraz ruchu #MeToo, aktorka nie stroni od doceniania filmów reżyserów, z którymi wiążą się różne kontrowersje. W rozmowie z Esquire odniosła się do twórczości Romana Polańskiego, który wyreżyserował jej dwa ulubiony filmy: Dziecko Rosemary oraz Lokatora.

To jest OK, gdy ktoś zły był zaangażowany w coś dobrego. Co mamy zrobić, pozbyć się Ameryki?

Przypomnijmy, że polski reżyser opuścił USA w 1978 r. po przyznaniu się do gwałtu na 13-letniej dziewczynce, która od tego czasu stawała w jego obronie. Polański zaprzeczył też oskarżeniom o molestowanie seksualne pięciu innych kobiet. Pomimo kontrowersji związanych z tamtymi wydarzeniami, twórca dalej kręci filmy. Najnowszą jego produkcją jest The Palace z 2023 roku.

Kravitz dodała, że chociaż dla niektórych kontrowersyjnym może być to, że nadal kocha filmy Polańskiego, to jej życie osobiste nie ma wpływu na jej fandom. Aktorka wymieniła również kilku innych reżyserów, którzy ją zainspirowali: Quentina Tarantino, Martina Scorsese, Paula Thomasa Andersona, Penny Marshall, Davida Finchera i braci Coen.

Mrugnij dwa razy - premiera 23 sierpnia w polskich kinach.

