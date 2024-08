Solowy film o Gambicie jednak powstanie? Cameo mogło być długoterminową przepustką do MCU

fot. x.com/ShawnLev / Marvel

Reklama

Channing Tatum przestał wierzyć w to, że uda mu się zagrać Gambita. Los się jednak do niego uśmiechnął i mimo tego, że Disney po przejęciu 20th Century Fox anulował jego solowy film, Ryan Reynolds zaproponował mu cameo w Deadpool & Wolverine. I wygląda na to, że to mogło być właśnie to, co okaże się przepustką Gambita do MCU.

Solowy film o Gambicie jednak powstanie?

Channing Tatum w programie The Tonight Show znów zaczął wspominać anulację solowego filmu o Gambicie. Kevin Feige, prezes Marvel Studios, powiedział mu, że choć kocha tę postać, to w tym momencie nie wie, jak mógłby przenieść ją na ekran. Ze słów aktora wynika, że problemem było wpasowanie bohatera do już bardzo rozwiniętego MCU. Jednak cameo Gambita w Deadpool & Wolverine mogło być przełomem, którego potrzebowali w tej sprawie.

Kevin Feige, który rządzi Marvelem - kocham tego gościa - powiedział mu, że kocha Gambita, ale nie wie, jak miałby teraz to zrobić, jak ten bohater miałby wpasować się w resztę tego, nad czym pracują. "Potrzebuję chwili, by to rozgryźć". A teraz... mam nadzieję, że udało nam się złamać fragment tego kodu.

Na pytanie prowadzącego, czy wciąż chciałby nakręcić solowy film o Gambicie, Channing Tatum odpowiedział żartobliwie, że nawet "skrzywdziłby kotki", gdyby to oznaczało, że projekt wreszcie powstanie.

Pełne nagranie znajdziecie poniżej:

ROZWIŃ ▼

A jeśli ciekawi wam zawiła historia filmu Gambit i dlaczego bohater mógłby być tym, czego MCU aktualnie potrzebuje, zapraszamy do przeczytania tekstu: To mógł być drugi Deadpool. Kompletna historia anulowanego Gambita z franczyzy X-Men.

Gambit w Deadpool & Wolverine - zdjęcia