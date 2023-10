Meg ma konkurencję. Zobaczcie rekiny napędzane kokainą w zwiastunie Deep Fear

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Naćpane kokainą rekiny polujące na handlarzy narkotyków to właściwie dobry skrót fabuły nowego filmu Gravitas Ventures, znanego z takich produkcji jak chociażby Slotherhouse: Leniwa śmierć czy Mroczny lokator. Studio zapowiada, że w thrillerze Deep Fear nie zabraknie walki o przetrwanie i żarłaczy białych, a zapowiedź tych wszystkich atrakcji możecie zobaczyć na poniższym wideo.

Deep Fear - zwiastun

Deep Fear - informacje

Deep Fear opowiada o Naomi, która wybrała się na solową trzydniową podróż jachtem, która szybko zamienia się w horror, gdy bohaterka gubi się i trafia na bezludną wyspę. Jej jedyną nadzieją mogą być ludzie, których ratuje z tonącego statku, problem w tym, że okazują się handlarzami narkotyków, którzy zmuszają ją do zanurkowania w wodzie, by znalazła ich kokainę. Gorzej, że już dorwały się do niej rekiny.

Reżyserem filmu jest Marcus Adams, a scenarzystami Robert Capelli Jr. i Sophia Eptamenitis. W obsadzie są Ed Westwick jako Jackson, Macarena Gómez jako Maria, Mãdãlina Ghenea jako Naomi, John-Paul Pace jako Tomas i Stany Coppet jako Jose.

Lubicie horrory o rekinach, takie jak Rekinado czy Meg? Czekacie na Deep Fear? Dajcie znać. Czekamy na wasze komentarze!

Zobacz także:

Najlepsze horrory w historii [WIELKI RANKING WIDZÓW]

Nie ma żadnych wątpliwości, że mówimy to o największym rankingu tego rodzaju; w jego tworzenie w serwisie Ranker zaangażowało się ponad 46,6 tys. internautów, którzy łącznie oddali już 1,3 mln głosów. Warto w tym miejscu dodać, że każdy z uczestników zabawy może w jej ramach wypowiedzieć się wielokrotnie, głosując "za" bądź "przeciw" danej produkcji - różnica pomiędzy tymi wartościami decyduje o ostatecznym miejscu w zestawieniu.