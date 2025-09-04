Nowa propozycja od dystrybutorów Listów do M! Zwiastun filmu Dom Dobry
Jakie granice ma miłość? Przekonajcie się w filmie Dom Dobry, dystrybuowanym przez Warner Bros. Sprawdźcie zwiastun polskiej jesiennej premiery.
Dom Dobry to nowa propozycja od Warner Bros, śmiało zaglądająca do "dobrych domów", gdzie dzieją się rzeczy, o których na co dzień się milczy. Reżyserem i scenarzystą produkcji jest Wojciech Smarzowski (Wołyń, Kler, Dom zły), zaś jednym z producentów - TVN Warner Bros. Discovery (odpowiedzialne za takie polskie hity, jak seria filmów Listy do M). Sprawdźcie zwiastun i galerię zdjęć!
Dom Dobry - zwiastun
HBO Max - nowości na 1-15 września 2025. Grupa zadaniowa, Czas mroku i inne
Dom Dobry - fabuła, obsada, data premiery
Kiedy Gośka (Agata Turkot) poznaje w Internecie Grześka (Tomasz Schuchardt), jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc.
W obsadzie znaleźli się: Agata Turkot, Tomasz Schuchardt, Agata Kulesza, Arkadiusz Jakubik, Maria Sobocińska i Andrzej Konopka.
Premiera kinowa filmu Dom Dobry została zaplanowana na 7 listopada.
Dom Dobry - galeria zdjęć
Źródło: materiały prasowe
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
02
wrz
Metal Eden
03
wrz
Lodowy szlak: Zemsta
04
wrz
HELL is US
05
wrz
Cronos: The New Dawn
05
wrz
Eden
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1960, kończy 65 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1978, kończy 47 lat