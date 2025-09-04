placeholder
Nowa propozycja od dystrybutorów Listów do M! Zwiastun filmu Dom Dobry

Jakie granice ma miłość? Przekonajcie się w filmie Dom Dobry, dystrybuowanym przez Warner Bros. Sprawdźcie zwiastun polskiej jesiennej premiery.
Oliwia Garczyńska
Tagi:  warner bros 
zwiastun dom dobry
Dom Dobry fot. materiały prasowe
Dom Dobry to nowa propozycja od Warner Bros, śmiało zaglądająca do "dobrych domów", gdzie dzieją się rzeczy, o których na co dzień się milczy. Reżyserem i scenarzystą produkcji jest Wojciech Smarzowski (Wołyń, Kler, Dom zły), zaś jednym z producentów - TVN Warner Bros. Discovery (odpowiedzialne za takie polskie hity, jak seria filmów Listy do M). Sprawdźcie zwiastun i galerię zdjęć!

Dom Dobry - zwiastun

HBO Max - nowości na 1-15 września 2025. Grupa zadaniowa, Czas mroku i inne

Dom Dobry - fabuła, obsada, data premiery 

Kiedy Gośka (Agata Turkot) poznaje w Internecie Grześka (Tomasz Schuchardt), jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc.

W obsadzie znaleźli się: Agata Turkot, Tomasz Schuchardt, Agata Kulesza, Arkadiusz Jakubik, Maria Sobocińska i Andrzej Konopka. 

Premiera kinowa filmu Dom Dobry została zaplanowana na 7 listopada

Dom Dobry - galeria zdjęć 

Dom Dobry - plakat

Dom Dobry - plakat
fot. materiały prasowe
Źródło: materiały prasowe

Oliwia Garczyńska
Powiązane osoby

