Nowa propozycja od dystrybutorów Listów do M! Zwiastun filmu Dom Dobry

fot. materiały prasowe

Reklama

Dom Dobry to nowa propozycja od Warner Bros, śmiało zaglądająca do "dobrych domów", gdzie dzieją się rzeczy, o których na co dzień się milczy. Reżyserem i scenarzystą produkcji jest Wojciech Smarzowski (Wołyń, Kler, Dom zły), zaś jednym z producentów - TVN Warner Bros. Discovery (odpowiedzialne za takie polskie hity, jak seria filmów Listy do M). Sprawdźcie zwiastun i galerię zdjęć!

Dom Dobry - zwiastun

HBO Max - nowości na 1-15 września 2025. Grupa zadaniowa, Czas mroku i inne

Dom Dobry - fabuła, obsada, data premiery

Kiedy Gośka (Agata Turkot) poznaje w Internecie Grześka (Tomasz Schuchardt), jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc.

W obsadzie znaleźli się: Agata Turkot, Tomasz Schuchardt, Agata Kulesza, Arkadiusz Jakubik, Maria Sobocińska i Andrzej Konopka.

Premiera kinowa filmu Dom Dobry została zaplanowana na 7 listopada.

Dom Dobry - galeria zdjęć