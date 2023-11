Pierwszorzędna zabawa, drugorzędny potwór - ten nowy horror nabija się z nadużywania CGI w Hollywood [ZWIASTUN]

Źródło: Full Moon Features

Full Moon Features, znane z franczyzy Puppet Master i nadchodzącego Barbenheimera, opublikowało oficjalny zwiastun filmu Bad CGI Gator. To nowa komedia grozy - a może raczej parodia - o morderczym aligatorze. Co ciekawe, Charles Band, CEO studia, przyznał że horror ma pokazać, do jakiego stopnia w ostatnich latach przemysł rozrywkowy zaczął przesadnie polegać na CGI. Trailer możecie zobaczyć poniżej.

Bad CGI Gator - zwiastun filmu

Pierwszorzędna zabawa, drugorzędny potwór

Tak brzmi oficjalny opis filmu Bad CGI Gator:

Sześciu absolwentów college'u podczas ferii wiosennych postanawia wynająć domek w stanie Georgia. Kiedy docierają na miejsce, postanawiają wrzucić swoje szkolne laptopy do znajdującego się nieopodal jeziora w akcie młodzieńczego buntu. Nieświadomie zamieniają w ten sposób mieszkającego w jeziorze aligatora w przerażającego i zgłodniałego... Gatora z kiepskiego CGI!

Obejrzelibyście taki horror, czy to coś nie dla was? Dajcie znać, jak wam się podoba trailer. Czekamy na wasze komentarze.

