VelociPastor 2 - zwiastun horroru. Pastor-dinozaur, prostytutka-prawniczka, ogień i magia kina klasy B!

sceen zwiastuna The VelociPastor 2: https://www.youtube.com/watch?v=jLOQNEjLO_A&t=1s

Pojawił się pierwszy zwiastun The VelociPastor 2. Twórcy nadal zbierają pieniądze na produkcję, jednak wymyślili kreatywny sposób, by mimo to opublikować zapowiedź i dać fanom przedsmak kolejnej niesamowitej przygody pastora, który zamienia się w dinozaura: zamiast materiału filmowego z aktorami, użyli magii miniaturowych figurek i rekwizytów, a także ognia. Zobaczcie sami!

Widać inspirację włoskim kinem Giallo i folkowymi horrorami. Akcja filmu będzie rozgrywać się w latach osiemdziesiątych, co też czuć w klimacie zwiastuna.

VelociPastor 2 - pierwszy zwiastun horroru

VelociPastor 2 - o czym jest film?

The VelociPastor to niskobudżetowy hit kina klasy B, który podbił serca widzów na całym świecie: od absurdalnego scenariusza, po gumowego dinozaura walczącego z wojownikami nindża. W kontynuacji powrócimy do bohaterów pierwszej części, czyli Douga, pastora zmieniającego się w dinozaura, a także Carol, prostytutki, prawniczki i już niedługo lekarki, którzy tym razem wybiorą się do Włoszech na festiwal płodności. Będą musieli rozwiązać zagadkę serii morderstw.

Velocipastor 2 - grafiki koncepcyjne

VelociPastor 2 - jak niskobudżetowo jest tym razem?

Twórcy uruchomili kampanię na Kickstarterze, której celem jest zebranie 275 tysięcy dolarów, czyli ponad milion polskich złotych. Będzie trwać do 11 listopada 2022 roku. Jesse Gouldsbury, który wyprodukował pierwszą część, wyreżyseruje sequel na podstawie scenariusza, który napisał z Brendanem Steerem (twórcą oryginału). Oboje będą producentami u boku aktorów, wcielających się w głównych bohaterów: Gregory'ego Jamesa Cohana i Alyssy Kempinski.