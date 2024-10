Joaquin Phoenix - fakty i ciekawostki. Kult religijny, powiązania z P. Diddym i niechęć do nagród

fot. Warner Bros. Pictures

Joaquin Phoenix to bez wątpienia jeden z najbardziej utalentowanych aktorów w historii kina. Udowodnił to nie raz i na przestrzeni wielu filmów. Już w młodym wieku interesował się kinem i udzielał w pierwszych produkcjach. Obecnie ma na swoim koncie aż 71 wygranych nagród i 197 nominacji. Warto dodać w tym miejscu, że wśród wygranych znajduje się też Oscar za rolę Arthura Flecka, Jokera, w filmie o tym samym tytule. Do najbardziej prestiżowej branżowej nagrody został nominowany łącznie czterokrotnie - również za Gladitora, Mistrza oraz Spacer po linie, gdzie wcielał się w muzyka Johnny'ego Casha.

Joaquin Phoenix ma bogatą filmografię. Nie jest mu obce wychodzenie ze strefy swojego komfortu. Jest to również typ aktora skupionego na sztuce i wykonywanym zawodzie. Nie jest typowym celebrytą, którego byłoby wszędzie pełno.

W kinach niedługo pojawi się nowy film z jego udziałem, czyli Joker: Folie a deux, gdzie wystąpi razem z Lady Gagą. Przed seansem zachęcamy jednak do poznania faktów i ciekawostek na temat aktora. Wiedzie on bardzo ciekawe życie - od kultu religijnego, przez nieoczekiwane zawieszenie kariery aktorskiej i powiązania z P. Diddym aż po negatywny stosunek do nagród.

Joaquin Phoenix - fakty i ciekawostki

1. Rodzice Joaquina Phoenixa należeli do kultu zwanego Children of God. Byli religijnymi ludźmi, a wizja jednolitej społeczności ich zachęciła. Ostatecznie zdecydowali się na ucieczkę z kultu, gdy dowiedzieli się więcej o jego działaniach.