Zwiastun serialu Laid. Nadchodzi czas śmierci wszystkich byłych

fot. Peacock

Laid to nowy serial od Peacock, za który odpowiada duet showrunnerek w postaci Nahnatchky Khan oraz Sally Bradford McKenny. W jednej z dwóch głównych ról ma wystąpić Stephanie Hsu, którą można kojarzyć z Wszystko wszędzie naraz. Fabuła skupia się na młodej dziewczynie, która odkrywa, że w niewyjaśnionych okolicznościach umiera każda osoba, z którą poszła kiedykolwiek do łóżka. Dziewczyna z pomocą przyjaciółki musi dojść do sedna sprawy i zrozumieć, co się dzieje.

Showrunnerki przyznały, że oryginalnie planowały powrót do klasycznej formuły rom-comu i chciały się wzorować m.in. na niektórych filmach z Anne Hathaway. Jednak sytuacja na całym świecie sprawiła, że zaczęły chcieć wymyślić mroczny twist. W ten sposób powstał ten "szurnięty rom-com", jak same go określiły.

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia i zwiastun. Laid będzie miało swoją premierę 19 grudnia 2024 roku.

Laid

Laid - co wiadomo o filmie?

Najlepsze przyjaciółki, Ruby i AJ, starają się z całych sił znaleźć wszystkich kochanków tej pierwszej i ostrzec ich przed zagrożeniem. Ruby, kierowana strachem przed tym, że doprowadzi do kolejnej śmierci - lub, co gorsza, będzie musiała żyć w celibacie - musi się dostać do samego serca tej intrygi zanim będzie za późno.

W obsadzie znajduje się: Stephanie Hsu, Zosia Mamet, Michael Angarano, Tommy Martinez, Andre Hyland, John Early, Chloe Fineman, Olivia Holt, David Denman, Finneas O’Connell oraz Ettore “Big E” Ewen.