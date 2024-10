Nowy kostium Supermana. Zwiastun drugiej połowy sezonu Superman i Lois

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Po szokujących wydarzeniach z ostatnich odcinków, do sieci trafił zwiastun nadchodzących odcinków serialu Superman i Lois. Zwiastun śledzi, jak Superman (Tyler Hoechlin) po tym, jak został wskrzeszony, radzi sobie z przystosowaniem się do nowej rzeczywistości. Wchodzi też w rolę mentora, ucząc syna, jak radzić sobie z nowo zdobytymi umiejętnościami. W międzyczasie bohater przygotowuje się do finałowej bitwy ze swoim odwiecznym wrogiem. Okazuje się też, że założy nowy kostium – nie zmienił się on znacząco od swojego poprzednika, jednak można wyróżnić kilka zmienionych detali. Logo znajdujące się na klatce piersiowej ma teraz ten sam odcień czerwieni, co peleryna, pasek i buty.

Superman i Lois – zwiastun drugiej połowy finałowego sezonu

Serial Superman i Lois dostępny jest na platformie Max, zadebiutowały już trzy pierwsze odcinki czwartego sezonu. Data premiery nadchodzących odcinków nie jest jeszcze potwierdzona przez polski oddział serwisu. Serial jest oficjalnym i definitywnym końcem Arrowverse – to ostatnia produkcja związana z tym uniwersum.