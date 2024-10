Zwiastun The Brutalist. To jeden z najlepszych filmów tego roku według krytyków

fot. A24

The Brutalist to nowy film od studia A24 w reżyserii Brady'ego Corbeta. W roli głównej wystąpi Adrien Brody oraz Felicity Jones. Historia opowiada o 30 latach życia wizjonerskiego architekta, w którego wcieli się ten pierwszy. W chwili pisania tego tekstu The Brutalist posiada aż 97% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes na podstawie 66 recenzji. Średnia ocena wynosi 8.9/10, co jest niezwykle wysokim rezultatem.

W sieci pojawił się zwiastun filmu, który możecie obejrzeć poniżej.

The Brutalist - zwiastun filmu

The Brutalist - co wiadomo o filmie?

Produkcja jest kroniką 30 lat życia wizjonerskiego architekta László Totha i jego żony Erzsébet, którzy uciekają z powojennej Europy, aby odbudować dziedzictwo i być świadkami narodzin współczesnej Ameryki. Jednak ich życie zmienia na zawsze tajemniczy i zamożny klient.

W obsadzie znajduje się: Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Isaach De Bankolé oraz Alessandro Nivola.

The Brutalist - premiera w kinach w grudniu 2024 roku. Polska data premiery nie jest jeszcze znana.