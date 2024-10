Zwiastun Wolf Hall: The Mirror and the Light. Damian Lewis i Mark Rylance powrócili do swoich ról

fot. PBS Masterpiece i BBC // Radio Times

Po 10 latach widzowie ponownie zobaczą Marka Rylance'a w roli Thomasa Cromwella oraz Damiana Lewisa jako króla Henryka VIII w serialu Wolf Hall: The Mirror and the Light. Nowa produkcja od PBS Masterpiece i BBC zaadoptowała ostatnią książkę z trylogii pt. Lustro i światło autorstwa Hilary Mantel.

Ponadto swoje role z serialu W komnatach Wolf Hall z 2015 roku powtórzyli również Kate Phillips, Lilit Lesser i Thomas Brodie-Sangster. Do obsady dołączyli Harriet Walter, Timothy Spall i Harry Melling. Peter Kosminsky powrócił za kamerę serialu.

Premierę pierwszego odcinka zaplanowano na 23 marca 2025 roku. Nowe epizody będą pojawiać się co tydzień. Poniżej możecie zobaczyć teaser Wolf Hall: The Mirror and the Light.

Wolf Hall: The Mirror and the Light - zwiastun

Wolf Hall: The Mirror and the Light - zdjęcia

Wolf Hall: The Mirror and the Light

Wolf Hall: The Mirror and the Light - fabuła

Akcja serialu rozgrywa się w 1535 roku po egzekucji drugiej żony Henryka, Anny Boleyn. Opowiada o Cromwellu, który wspina się po szczeblach władzy i bogactwa, podczas gdy jego pan cieszy się krótkotrwałym szczęściem ze swoją trzecią królową. Rozdarty między pragnieniem czynienia dobra a przetrwania, wie, że nikt nie jest bezpieczny po śmierci Boleyn. Podczas gdy Anglia leży u jego stóp, przygotowana na innowacje i reformy religijne, wrogowie Cromwella zbierają się w cieniu.