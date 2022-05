Zwiastuny do obejrzenia w ten weekend - 28 tytułów z trailerami

Netflix

Zwiastuny pojawiają się często w ciągu tygodnia. Są to zapowiedzi filmów, seriali, a okazjonalnie też komiksów i książek. Mając świadomość, że przy natłoku newsów można coś przeoczyć na weekend przygotowujemy Wam zbiór wszystkich trailerów opublikowanych w minionym tygodniu.

Są w tym także zapowiedzi kolejnych odcinków obecnie emitowanych seriali, które nie zawsze doczekają się osobnego newsa. Dzięki temu zbiorowi możecie na spokojnie w wolnej chwili w weekend prześledzić zwiastuny, by być na bieżąco.

Nowe zwiastuny filmów, seriali i gier

SERIALE

Do sieci właśnie trafił pierwszy zwiastun produkcji Disney+. Odbiorcy skupiają się przede wszystkim na wyglądzie tytułowej bohaterki, choć materiał i tak prezentuje się nadzwyczaj ciekawie.

Pojawiło się specjalne wideo, w którym możemy zobaczyć zupełnie nowe moce tytułowej bohaterki.

Sir David Attenborough, Jon Favreau, Hans Zimmer i jedyna w swoim rodzaju opowieść o dinozaurach - to chyba najważniejszy program przyrodniczy roku.

Zwiastun nowej wersji serialu Queer as Folk opowiadającego o zróżnicowanej społeczności LGBTQ+.

Bohaterem produkcji jest James Reece, członek Navy SEALs , którego pluton wpada w zasadzkę w trakcie tajnej misji. Przeżywa tylko Reece. Żołnierz wraca do domu, do swojej rodziny, ze sprzecznymi wspomnieniami wydarzenia i pytaniami o swoją winę.

Akcja rozgrywa się pod koniec XIX wieku i podąża za Abby Walker, zamożną mieszkanka Bostonu, której mąż zostaje zamordowany na jej oczach podczas ich podróży na Zachód. W dążeniu do zemsty Abby spotyka Hoyta Rawlinsa, sympatycznego łotra szukającego celu w życiu.

Serial rozgrywa się wiele lat przed wydarzeniami z Supernatural. Serial pokaże historię Johna i Mary Winchesterów od momentu, gdy się poznali, zakochali w sobie i razem walczyli ze złem. Narratorem serialu będzie Dean Winchester, w którego wcieli się oczywiście Jensen Ackles.

W nowym sezonie zobaczymy, że po zmianach dokonanych w linii czasu bohaterowie trafią do świata, w którym Umbrella Academy nie powstała, natomiast istnieje Akademia Sparrow, której członkowie staną na drodze superbohaterskiej rodziny.

Do sieci trafił pierwszy zwiastun produkcji, na którym możemy zobaczyć, jak prezentuje się telewizyjne przedstawienie tej historii.

W opisie 3. sezonu czytamy, że nie tylko USA i ZSRR biorą udział w wyścigu o eksplorowanie Marsa. Do walki dołączy trzeci gracz, który ma dużo do udowodnienia i jeszcze więcej do stracenia.

Jest to koreański remake hiszpańskiego serialu Netflixa, który był prawdziwym hitem platformy, zdobywając przez lata miliony fanów na całym świecie.

Jest to produkcja od 20th Century Studios, która stanowi prequel dla filmu Predator. Studio postanowiło zrobić fanom niespodziankę i wypuściło krótki teaser projektu.

Popularny serial platformy Amazon Prime Video. Premiera 3. sezonu produkcji zbliża się wielkimi krokami. Do sieci trafił nowy zwiastun promujący nadchodzącą odsłonę.

Nowy serial aktorski Netflixa, który został oparty na serii gier Capcomu. Streamingowy gigant zaprezentował pierwszy zwiastun projektu.

The Old Man

Serial opowiadający o byłym agencie CIA, który musi przestać uciekać od przeszłości.