Zwiastuny do obejrzenia w ten weekend - 20 tytułów z trailerami

Zwiastuny pojawiają się często w ciągu tygodnia. Są to zapowiedzi filmów, seriali, a okazjonalnie też komiksów i książek. Mając świadomość, że przy natłoku newsów można coś przeoczyć na weekend przygotowujemy Wam zbiór wszystkich trailerów opublikowanych w minionym tygodniu.

Są w tym także zapowiedzi kolejnych odcinków obecnie emitowanych seriali, które nie zawsze doczekają się osobnego newsa. Dzięki temu zbiorowi możecie na spokojnie w wolnej chwili w weekend prześledzić zwiastuny, by być na bieżąco.

Nowe zwiastuny filmów, seriali i gier

SERIALE

Zwiastun 3. sezonu serialu.

Nowy zwiastun serialu Marvela i Hulu o znanym superzłoczyńcy.

Zwiastun 2. sezonu serialu.

The Bite

Zwiastun satyrycznego komediodramatu, w którym pojawia się śmiercionośny nowy szczep koronawirusa zmieniającego ludzi w zombie.

Zwiastun czarnej komedii stacji AMC, w której główną rolę gra Annie Murphy.

Jest jednym z seriali The CW zaliczających się do Arrowverse. Bohaterowie powrócą do akcji w 6. sezonie, który zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych już 2 maja.

Serial opowiada o trenerze futbolu amerykańskiego, który udaje się do Wielkiej Brytanii, aby poprowadzić londyńską drużynę piłki nożnej w walce o czołowe miejsca w lidze. Twórcami komedii są Jason Sudeikis i Bill Lawrence.