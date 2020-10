Związek Radziecki rozpadł się przez operę mydlaną? Tak twierdzi Gorbaczow

materiały prasowe

Gitarzysta i członek grupy Eurythmics, David Stewart udzielił wywiadu, w którym podzielił się ciekawostką na temat serialu Dallas z 1978 roku. Okazuje się bowiem, że były Sekretarz Generalny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Michaił Gorbaczow, obwiniał między innymi właśnie tę produkcję za upadek Związku Radzieckiego.

Muzyk podczas rozmowy dla podcastu A Cuppa Happy zdradził historię, którą podzielił się z nim Gorbaczow przed laty podczas jednego z programów telewizyjnych. Polityk miał uznać popularny serial Dallas za jedną z przyczyn upadku Związku Radzieckiego. Produkcja przedstawiała niezwykle atrakcyjną wizję życia i miała stwarzać u jego rodaków potrzebę ucieczki z kraju do "lepszego świata". To właśnie Dallas miało zachęcić wielu do wyjazdów do Stanów Zjednoczonych. Sam Stewart stwierdził jednak, że wizja przedstawiona w serialu nie miała wiele wspólnego z rzeczywistością.

CBS

Dallas skupiało się na losach rodziny Ewingów, zaangażowanych w przemysł naftowy. Patriarcha rodu, Jock Ewing, zalożył korporację Ewing Oil.