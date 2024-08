UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Netflix

Reklama

Związek jest komedią akcji od Netflixa, w której w głównych rolach wystąpili Mark Wahlberg i Halle Berry. Opowiada o zwyczajnym budowlańcu z New Jersey, który zmienia się w asa wywiadu, gdy dawno niewidziana licealna sympatia zaciąga go na misję szpiegowską.

Reżyser o braku pocałunku w Związku oraz sequelu

Wahlberg, Berry i reżyser Julian Farino porozmawiali z serwisem Variety o Związku. Zostali zapytani o zakończenie, w którym zabrakło pocałunku między głównymi bohaterami. Ujawnili, że była to celowa decyzja zespołu kreatywnego po to, aby widzowie mogli go wyczekiwać w ewentualnym sequelu. Okazuje się, że Netflix widzi potencjał na kolejne odsłony. Farino powiedział:

Doprowadziliśmy tę relację do pewnego punktu, a potem pomyślałem, że trzeba tu zostawić dużo przestrzeni. Netflix już na początku mówił nam: "Musicie myśleć o tym jako o możliwym pomyśle na trzy filmy". Więc jeśli widzowie po seansie będą chcieli pocałunku, to moim zdaniem prawdopodobnie dobrze sobie z tym poradziliśmy.

Halle Berry dodała:

Kiedy się pocałują, to będzie koniec. Mamy nadzieję, że jeśli uda nam się zrobić drugą część, pozwolimy, aby ten pościg trwał dalej. Chcesz zobaczyć podróż - zobaczyć, jak te dwie licealne sympatie się odnajdują.

Mark Wahlberg przyznał, że jeśli będą mogli kontynuować historię i zrobią coś innego, to sądzi, że wydarzy się o wiele więcej niż tylko pocałunek. Natomiast muszą poczekać na to, jak zareagują widzowie.

Nie wiadomo czy Netflix zamówi kolejne części Związku. Na razie film na Rotten Tomatoes ma 43% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków i tylko 28% "świeżości" od użytkowników serwisu. Natomiast, jeśli oglądalność okaże się satysfakcjonująca to streamer raczej zdecyduje się na kontynuowanie historii.

Związek - zdjęcia

Związek