Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Zwierzogród 2 - limitowane kubeczki na popcorn w Polsce. Sprawdź ceny i zdjęcia!

Zwierzogród 2 będzie kolejnym filmem w polskich kinach, który doczeka się pomysłowych zestawów kubeczków na popcorn. Jedna z sieci kin przygotowała gratkę dla małych i dużych fanów franczyzy Disneya. Mamy dla Was ceny i zdjęcia tych produktów.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Disney 
zwierzogród 2
Zwierzogród 2 - kubeczek na popcorn fot. naEKRANIE.pl
Reklama

Sieć Cinema City nadal stara się sprowadzać do Polski fikuśne, wymyślne kubeczki na popcorn, które często są omawiane w zagranicznych mediach. Podjęli decyzję, że również takie będą u nich dostępne przy filmie animowanym dla całej rodziny pod tytułem Zwierzogród 2.

Zwierzogród 2 - kubeczki na popcorn

Jakie ceny za kubeczki na popcorn? Zwykłe kubki do picia kosztują 30 złotych, a pozostałe do popcornu, na czele z tym wyglądającym jak głowa Judy, kosztują 90 zł. Zobaczcie zdjęcia!

Zwierzogród 2 - kubeczek na popcorn

arrow-left
Zwierzogród 2 - kubeczek na popcorn
fot. naEKRANIE.pl
arrow-right

Zwierzogród 2 – fabuła, data premiery

Detektywi Judy Hopps i Nick Wilde trafiają na pełen zwrotów akcji trop tajemniczego gada – węża Gary'ego, który pojawia się w Zwierzogrodzie i wywraca do góry nogami metropolię zamieszkaną przez ssaki. Aby rozwiązać sprawę, Judy i Nick muszą działać pod przykrywką, odkrywając nowe zakątki miasta, gdzie ich rozwijająca się więź zostaje wystawiona na próbę jak nigdy wcześniej.

Za reżyserię odpowiada duet Byron Howard i Jared Bush, który pracował już przy pierwszej części, a także przy nagrodzonym Oscarem Encanto z 2021 roku. W oryginalnej obsadzie głosowej ponownie usłyszymy Jasona Batemana jako Nicka Wilde’a i Ginnifer Goodwin jako Judy Hopps.

Zwierzogród 2 - premiera w kinach 26 listopada. Kubeczki są dostępne w limitowanej edycji do wyczerpania zapasów.

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Disney 
zwierzogród 2
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Zwierzogród 2
Zobacz w kinie Zwierzogród 2 Komedia

Najnowsze

1 Gwiezdne Wojny: Wizje - sezon 2
-

Plagiat w Gwiezdnych Wojnach? Kaskader ujawnia swoje dowody i oskarża Disneya

2 One Piece - sezon 2
-

Rozpoczęła się produkcja 3. sezonu One Piece! Grafika zapowiada wątek Alabasty

3 Rob Liefeld - Kevin Feige
-

Wielka kłótnia o Marvela. Twórca Deadpoola śmieje się z MCU, internauci są rozjuszeni

4 John Diggle
-

Green Lantern w Arrow? Aktor wraca do planu, który nigdy nie doszedł do skutku

5 Valor Mortis
-

Ten polski soulslike może zaskoczyć! Nowy zwiastun zachwyca klimatem

6 Clair Obscur: Expedition 33
-

Charlie Cox o nominacji do The Game Awards za rolę w Expedition 33. Aktor uważa, że na uznanie zasłużył kto inny

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e228

Moda na sukces

s28e14

The Voice

s42e297

Ridiculousness

s42e298

Ridiculousness

s42e299

Ridiculousness

s42e300

Ridiculousness

s42e301

Ridiculousness

s42e302

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Straż nocna

27

lis

Książka

Straż nocna
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Joel Kinnaman
Joel Kinnaman

ur. 1979, kończy 46 lat

Dougray Scott
Dougray Scott

ur. 1965, kończy 60 lat

Christina Applegate
Christina Applegate

ur. 1971, kończy 54 lat

Katie Cassidy
Katie Cassidy

ur. 1986, kończy 39 lat

Izabela Kuna
Izabela Kuna

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Czarna śmierć: o czym jest serial? Obsada, ile odcinków, emisja

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV