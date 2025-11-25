Zwierzogród 2 - limitowane kubeczki na popcorn w Polsce. Sprawdź ceny i zdjęcia!

fot. naEKRANIE.pl

Sieć Cinema City nadal stara się sprowadzać do Polski fikuśne, wymyślne kubeczki na popcorn, które często są omawiane w zagranicznych mediach. Podjęli decyzję, że również takie będą u nich dostępne przy filmie animowanym dla całej rodziny pod tytułem Zwierzogród 2.

Zwierzogród 2 - kubeczki na popcorn

Jakie ceny za kubeczki na popcorn? Zwykłe kubki do picia kosztują 30 złotych, a pozostałe do popcornu, na czele z tym wyglądającym jak głowa Judy, kosztują 90 zł. Zobaczcie zdjęcia!

Zwierzogród 2 - kubeczek na popcorn

Zwierzogród 2 – fabuła, data premiery

Detektywi Judy Hopps i Nick Wilde trafiają na pełen zwrotów akcji trop tajemniczego gada – węża Gary'ego, który pojawia się w Zwierzogrodzie i wywraca do góry nogami metropolię zamieszkaną przez ssaki. Aby rozwiązać sprawę, Judy i Nick muszą działać pod przykrywką, odkrywając nowe zakątki miasta, gdzie ich rozwijająca się więź zostaje wystawiona na próbę jak nigdy wcześniej.

Za reżyserię odpowiada duet Byron Howard i Jared Bush, który pracował już przy pierwszej części, a także przy nagrodzonym Oscarem Encanto z 2021 roku. W oryginalnej obsadzie głosowej ponownie usłyszymy Jasona Batemana jako Nicka Wilde’a i Ginnifer Goodwin jako Judy Hopps.

Zwierzogród 2 - premiera w kinach 26 listopada. Kubeczki są dostępne w limitowanej edycji do wyczerpania zapasów.