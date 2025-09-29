Zwierzogród 2 - finalna wersja zwiastuna. Judy i Nick powracają!

fot. Walt Disney Animation Studios

Reklama

Disney opublikował nowy zwiastun nadchodzącej animacji Zwierzogród 2, która zadebiutuje w kinach jeszcze w tym roku. Sprawdźcie nową, przepełnioną akcją zapowiedź!

Zwierzogród 2 - finałowy zwiastun

Zwierzogród 2 - nowy zwiastun. Na ten hit Disneya wszyscy czekają!

Zwierzogród 2 - fabuła, data premiery

Detektywi Judy Hopps i Nick Wilde trafiają na pełen zwrotów akcji trop tajemniczego gada - węża Gary'ego, który przybywa do Zwierzogrodu i wywraca do góry nogami metropolię zamieszkaną przez ssaki. Aby rozwiązać sprawę, Judy i Nick muszą działać pod przykrywką, nieoczekiwanie w nowych zakątkach miasta, gdzie ich rozwijająca się więź zostaje wystawiona na próbę jak nigdy dotąd.

Za reżyserię odpowiada duet Byron Howard i Jared Bush, który współpracował już nad pierwszą częścią, a także nad nagrodzonym Oscarem Encanto z 2021 roku. W obsadzie głosowej oryginału powrócą Jason Bateman jako Nick Wilde i Ginnifer Goodwin jako Judy Hopps.

Premiera kinowa filmu Zwierzogród 2 została zaplanowana na 26 listopada.