Zwierzogród 2 - finalna wersja zwiastuna. Judy i Nick powracają!

Zwierzogród na zawsze zmieni się nie do poznania, a relacja Judy i Nicka zostanie wystawiona na próbę przy nowym zadaniu - już tej jesieni zobaczymy drugą część kultowej animacji Disneya! Sprawdźcie pełny zwiastun.
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  Disney 
zwiastun zwierzogród 2
Zwierzogród 2 fot. Walt Disney Animation Studios
Disney opublikował nowy zwiastun nadchodzącej animacji Zwierzogród 2, która zadebiutuje w kinach jeszcze w tym roku. Sprawdźcie nową, przepełnioną akcją zapowiedź!

Zwierzogród 2 - finałowy zwiastun

Zwierzogród 2 - nowy zwiastun. Na ten hit Disneya wszyscy czekają!

Zwierzogród 2 - fabuła, data premiery

Detektywi Judy Hopps i Nick Wilde trafiają na pełen zwrotów akcji trop tajemniczego gada - węża Gary'ego, który przybywa do Zwierzogrodu i wywraca do góry nogami metropolię zamieszkaną przez ssaki. Aby rozwiązać sprawę, Judy i Nick muszą działać pod przykrywką, nieoczekiwanie w nowych zakątkach miasta, gdzie ich rozwijająca się więź zostaje wystawiona na próbę jak nigdy dotąd.

Za reżyserię odpowiada duet Byron Howard i Jared Bush, który współpracował już nad pierwszą częścią, a także nad nagrodzonym Oscarem Encanto z 2021 roku. W obsadzie głosowej oryginału powrócą Jason Bateman jako Nick Wilde i Ginnifer Goodwin jako Judy Hopps.

Premiera kinowa filmu Zwierzogród 2 została zaplanowana na 26 listopada. 

 

Źródło: disney

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  Disney 
zwiastun zwierzogród 2
