Żyć jak Mały Książę: poradnik pozytywnego myślenia już w sprzedaży

Prószyński i S-ka

Nakładem Prószyńskiego i S-ki ukazała się dzisiaj poradnik Żyć jak Mały Książę. Książka oczywiście nawiązuje do kultowego Małego Księcia, którego autorem jest Antoine de Saint-Exupéry.

Autorem książki jest Stéphane Garnier - twórca wielu bestsellerowych poradników z francuskiej serii Żyć jak.... Jego książki o filozofii pewnych czworonogów spod znaku Żyć jak kot! sprzedały się w setkach tysięcy egzemplarzy i przetłumaczone zostały na prawie 40 języków.

Żyć jak Mały Książę ukaże się nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka. Pozycja będzie liczyła 240 stron w miękkiej oprawie. Oto opis i okładka książki:

Źródło: Prószyński i S-ka

"Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich o tym pamięta"… Pora więc im to przypomnieć!

"Mały Książę" uważany jest za jedną z najważniejszych i najbardziej inspirujących książek, jakie kiedykolwiek powstały. Dla wielu czytelników była to opowieść, z której uczyli się, jak poświęcać czas na prawdziwe życie, kochać i być odważnym, a także jak w dorosłym świecie zachować w sobie radość dziecka.

Czerpać wiedzę od Małego Księcia po prostu trzeba: by lepiej żyć ze sobą, z najbliższymi, z nieznajomymi. W świecie, gdzie każdy czuje się czasem zagubiony, warto wziąć czasem przykład z głównego bohatera książki i na chwilę się zatrzymać, aby rozejrzeć się wokół siebie.

Jeśli przyjmiesz zasady opisane w tej opowieści, Twoje życie zmieni się na zawsze: zapanuje w nim spokój, swoboda i czułość. Zajrzyj do mojego poradnika, by dowiedzieć się, jak to zrobić - a pewien mały trener pokaże Ci, jak poradzić sobie ze światem, który nas wszystkich czasem wyczerpuje i przekracza.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.