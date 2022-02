Czy uda się ocalić mężczyzn? Zapowiedź książki Christiny Sweeney-Baird

Czarna Owca

Już 23 lutego ukaże się debiutancka powieść Christiny Sweeney-Baird. Książka nosi tytuł Koniec mężczyzn.

Jest to historia dziejąca się w nieodległej przyszłości. Wybucha kolejna epidemia - niezwykle zabójcza, a w dodatku dotykająca wyłącznie mężczyzn. Grupa naukowczyń rozpoczyna wyścig z czasem i próbuje opracować szczepionkę zanim będzie za późno.

Oto okładka i opis Końca mężczyzn:

Źródło: Czarna Owca

Szkocja, rok 2025. Na oczach doktor Amandy MacLean umiera pacjent, który przed chwilą trafił do szpitala. Niedługo taki sam los spotyka kolejną osobę. I kolejną. Wszystko wskazuje na to, że to nowa, śmiertelna choroba, której nie sposób zatrzymać. I która atakuje tylko mężczyzn.

Gdy władze lekceważą ostrzeżenia ze strony MacLean, sytuacja w szybkim tempie staje się tragiczna. Lokalne ognisko błyskawicznie przybiera rozmiary globalnej pandemii. Połowa populacji żyje w strachu przed śmiertelną chorobą.

Doktor MacLean walczy z wirusem na pierwszej linii, antropolożka Catherine stara się uwiecznić zachodzące w społeczeństwie zmiany. Elizabeth jako jedna z naukowczyń pracuje nad szczepionką, która może powstrzymać zarazę. W przerażająco realistycznym thrillerze Christina Sweeney-Baird opowiada o przemianie świata, którego przetrwanie zależy wyłącznie od kobiet.

