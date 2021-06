Życie i legenda: biografia Clinta Eastwooda w księgarniach

materiały prasowe

Clint Eastwood to jedna z najważniejszych postaci w historii światowego kina. W swojej karierze był m.in. aktorem, reżyserem czy producentem. Wielokrotny zdobywca najważniejszych nagród filmowych – Oscarów (Bez przebaczenia, Za wszelką cenę) i Złotych Globów, a także Złotej Palmy Festiwalu w Cannes.

Do sprzedaży trafiła właśnie biografia Clinta Eastwooda. Książkę zatytułowaną Clint. Życie i legenda napisał Patrick McGilligan.

Biografia Clinta Eeastwooda ukazała się nakładem wydawnictwa Znak. Została wydana w twardej oprawie, liczy 640 stron i kosztuje 59,99 zł.

Oto okładka oraz opis książki Clint. Życie i legenda:

Tego człowieka rozpoznaje się po jednej sylabie – bo jest tylko jeden Clint, prawdziwy amerykański samotny wilk.

Eastwood to jeden z największych sukcesów Hollywood. Pierwotnie znany z grania w westernach – od tego czasu pokazał jednak szeroki repertuar aktorski i udowodnił, że jest nie tylko utalentowanym odtwórcą ról, ale również wybitnym reżyserem. Poza pracą Clint słynie z silnej osobowości, nigdy nie kryje się ze swoimi poglądami. Kiedy ukazała się ta biografia, krytycy chwalili ją za rzetelność zebranych materiałów, a jej bohater wpadł we wściekłość do tego stopnia, że pozwał autora o 10 milionów dolarów; skutkiem pozwu był zakaz rozpowszechniania książki w Stanach Zjednoczonych. Ostatecznie sprawa zakończyła się bez kary.

Zaktualizowana książka Clint. Życie i legenda powstała na podstawie wyczerpujących rozmów z osobami bliskimi Eastwoodowi, dokumentów i materiałów o produkcji zarówno jego najsłynniejszych filmów, jak i mniej znanych dzieł. To pozycja obowiązkowa dla szerokiego grona jego wielbicieli oraz dla wszystkich interesujących się historią Hollywood.