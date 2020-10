Życie przed sobą - zwiastun filmu. Sophia Loren powraca do aktorstwa w produkcji Netflixa

Netflix

Życie przed sobą to współczesna adaptacja bestsellera autorstwa Romaina Gary'ego. Bohaterką filmu jest mieszkająca we Włoszech, ocalała z Holokaustu kobieta, która obecnie prowadzi przedszkole. Przyjmuje ona do swojej placówki Momo, chłopca mieszkającego na ulicy, który wcześniej ją okradł. Między dzieckiem a kobietą rodzi się więź. Z czasem zaczynają tworzyć dosyć niekonwencjonalną rodzinę. W sieci zadebiutował zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

W obsadzie znajdują się powracająca po 10 latach do aktorstwa Sophia Loren, debiutant Ibrahima Gueye oraz Renato Carpentieri, Iosif Diego Pirvu, Massimiliano Rossi, Abril Zamora i Babak Karimi. Reżyserem produkcji jest syn Loren, Edoardo Ponti.

Życie przed sobą - premiera filmu na platformie Netflix 13 listopada.