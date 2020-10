Netflix StreamFest - dwa dni darmowego Netflixa dla użytkowników z Indii

Źródło: Pixabay

Na 4 grudnia Netflix zaplanował nietuzinkowe wydarzenie. Firma zorganizuje dwudniowy festiwal filmowy StreamFest przeznaczony dla potencjalnych klientów z Indii. Dzięki niemu nowi użytkownicy będą mogli za darmo zapoznać się z ofertą platformy. W trakcie wydarzenia każdy będzie mógł odpalić serwis i korzystać z jego zasobów bez ponoszenia żadnych opłat.

Do informacji o festiwalu dotarli dziennikarze serwisu Protocol, a wzmianki o StreamFeście udało się odnaleźć w androidowej aplikacji Netflixa. I choć wydarzenie będzie powszechnie dostępne, firma prawdopodobnie wprowadzi limity związane z maksymalną liczbą darmowych użytkowników, gdyż w kodzie zaimplementowano komunikat, który informuje, Netflix StreamFest jest przeciążony.

Plany dotyczące StreamFestu udało się potwierdzić u samego źródła. Podczas podsumowania trzeciego kwartału finansowego Greg Peters przyznał, że firma planuje przetestować darmowy weekend w Indiach, a jeśli akcja spotka się z pozytywnym odzewem – również na terenie innych krajów.

Uważamy, że oddanie wszystkim osobom w państwie dostępu do Netflixa za darmo będzie świetnym sposobem na zaprezentowanie nowej grupie odbiorców naszych wspaniałych historii. Naprawdę stworzymy to wydarzenie i mam nadzieję, że uda nam się zachęcić wielu ludzi do rejestracji.

Taki ruch może okazać się ciekawą alternatywą dla darmowego miesiąca próbnego, który jeszcze do niedawna był podstawową formą promocji platformy, ale Netflix postanowił wycofać się z tego pomysłu na wszystkich rynkach. Obecnie za darmo można obejrzeć kilka pilotażowych odcinków seriali oraz filmów, które serwis udostępnia na specjalnej stronie promocyjnej. Znajdziemy wśród nich takiej produkcje jak Stranger Things, Grace and Frankie czy Nie otwieraj oczu.

Na razie nie wiadomo, kiedy StreamFest mógłby zawitać do innych regionów wdrożenie tego przedsięwzięcia na szeroką skalę będzie uzależnione od sukcesu festiwalu na rynku indyjskim. Firma wiąże z nim jednak spore nadzieje i liczy na to, że do końca roku przyczyni się do przyciągnięcia wielu nowych subskrybentów. A plany korporacji na najbliższe miesiące są bardzo ambitne. Zgodnie z deklaracją złożoną w trakcie podsumowania trzeciego kwartału, Netflix planuje zamknąć 2020 rok z 20o milionami aktywnych abonentów.