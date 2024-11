Al Pacino - najlepsze role aktora [TOP 8]

fot. Paramount Pictures

Al Pacino, a właściwie Alfredo James "Al" Pacino, to jeden z najwybitniejszych aktorów na świecie. W trakcie swojej kariery zachwycał publiczność różnorodnym doborem ról. Nie bał się wyzwań ani wychodzenia poza strefę komfortu. Jego kreacje są do dziś wspominane. Nieprzypadkowo otrzymał aż dziewięć nominacji do Oscara za role drugoplanowe i pierwszoplanowe! Wygrał raz za sprawą filmu Zapach kobiety. O samym aktorze dowiecie się więcej z jego autobiografii, która trafiła już do sprzedaży. W tym artykule skupię się na jego ikonicznych rolach. Wybranie tylko ośmiu z nich wcale nie było łatwe.

Która z jego ról jest najlepsza? Zapraszam do lektury.

Narkomani

Była to trzecia rola Ala Pacino. Nie otrzymał za nią nominacji do Oscara, ale i tak powinna znaleźć się w tym rankingu. Aktor wcielił się w Bobby'ego, dilera i heroinistę. W znakomity sposób przedstawił skutki działania uzależnienia od narkotyków. To jedna z jego najmroczniejszych produkcji.

Irlandczyk

W Irlandczyku Al Pacino znów pracował z Martinem Scorsesem. Amerykański aktor o włoskich korzeniach po raz kolejny wcielił się w rolę gangstera. Udowodnił, że mimo wieku nadal stać go na wielkie aktorstwo. Nominacja do Oscara za rolę w filmie Netflixa nie była dziełem przypadku, a dowodem na to, że talentu aktorskiego nie traci się z wiekiem.

Serpico

W momencie premiery tego filmu Al Pacino nie był już nieznanym aktorem, chociaż znajdował się na początkowym etapie kariery. Po wybitnym występie w Ojcu chrzestnym tym razem wziął na swoje barki rolę nowojorskiego policjanta, którego historia została oparta na perypetiach Franka Serpico. To klasyk, o którym nie można zapomnieć, gdy wspomina się o wybitnej karierze amerykańskiego aktora.

Pieskie popołudnie

Al Pacino i rola kryminalisty to niemal synonimy. Niemniej był to występ inny od poprzednich i przyszłych. Wcielił się w postać Sonny'ego Wortzika, który "zajmował się" napadaniem na banki. Jednak to, co było najciekawsze w występie aktora, to umiejętność ukazania ogromnego stresu i paranoi. To jeden z jego najintensywniejszych występów! Opowieść śledzi się z wielkim zainteresowaniem. Bez zaskoczenia – kolejna nominacja do Oscara.

Gorączka

Al Pacino i Robert de Niro to duet idealny! Scena rozmowy pomiędzy ich bohaterami przeszła już do historii. Każdy, kto obejrzał film Michaela Manna, z pewnością co jakiś czas do niej wraca. Al Pacino zerwał w tej produkcji z łatką gangstera i wcielił się w detektywa policji Los Angeles, będącego na tropie zuchwałych kryminalistów napadających na banki. Ta rola nie przeszła bez echa w siedzibie Akademii Filmowej. Al Pacino dostał za nią nominację do Oscara.

Człowiek z blizną

Al Pacino zawsze miał dryg do grania gangsterów. Potrafił to robić w wysublimowany, subtelny sposób. Świetnie pokazywał to, jaką drogę przechodzili. Nie inaczej było w przypadku Michaela Corleone! Aktor zachwycił szaleństwem prezentowanym na ekranie i zapisał się w pamięci widzów wieloma ikonicznymi tekstami. Człowiek z blizną był kolejnym gangsterskim filmem w jego portfolio, ale z kompletnie innej beczki niż Ojciec chrzestny. Typów gangsterów jest wielu, ale twarz Ala Pacino pasuje do każdego z nich.

Zapach kobiety

Al od zawsze był uznawany za wybitnego aktora, ale to dopiero Zapach kobiety z 1992 roku pozwolił mu wejść na scenę podczas gali rozdania Oscarów i przyjąć zasłużoną nagrodę. Konkurencja była imponująca! Al Pacino zgarnął statuetkę sprzed nosa Denzela Washingtona, Roberta Downey Jr. oraz Clinta Eastwooda. W produkcji wcielił się w postać niewidomego mężczyzny. Magnetyczny występ zapisał się złotymi głoskami w historii kina.

Ojciec chrzestny

Najbardziej ikoniczna rola Ala Pacino! W trzech filmach wyreżyserowanych przez legendarnego Francisa Forda Coppolę aktor zaprezentował historię Michaela Corleone. Swoim występem wzniósł genialny film na jeszcze wyższy poziom. Mimo młodego wieku zaprezentował warsztat aktorski, którego mało kto się spodziewał po nieznanym dotychczas artyście. Wystąpił u boku legend – np. Marlona Brando – ale nie dał się przyćmić. Nie bez powodu otrzymał nominacje do Oscara zarówno za pierwszy, jak i drugi film z trylogii.