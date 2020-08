AliExpress - promocja tygodniowa w sklepie. Wybieramy produkty i mamy kod dla czytelników

AliExpress

AliExpress to sklep internetowy, który cieszy się popularnością w Polsce dzięki różnorodnej ofercie i przystępnym cenom. Wielu z nas korzysta z niego w różnych celach i sobie chwali.

Sklep przygotował nową promocją na wiele produktów. Tak zwany tydzień marek startuje 24 sierpnia i trwa 7 dni. Wówczas w ofercie można znaleźć masę rzeczy w atrakcyjnych cenach. Także takich związanych tematycznie z naszym portalem.

Z okazji startu tygodnia promocji przejrzeliśmy ofertę i przygotowaliśmy dla Was zestawienie produktów, które wydają nam się ciekawe i warte uwagi. Co ważne, mamy dla Was kod zniżkowy: KUPUJ824. Gdy dokonacie zakupu na przynajmniej 35 dolarów, dzięki temu kodowi każdy z Was dostaje 5 dolarów upustu.

A oto kilka naszych propozycji:

klik - coś dla konsolowców! Stacja dokująca, która szybciutko naładuje dwa kontrolery do XBOX One. W zestawie dwa akumulatory.

klik - elastyczne żelowe siodełko. Podkładka na fotel, która zapewni wygodę podczas siedzenia przed komputerem i czytania newsów na naEKRANIE.pl.

klik - słuchawki bezprzewodowe (z zestawem głośnomówiącym) do konsumowania treści w VOD po nocach, bez budzenia domowników.

klik - kable z magnetycznymi końcówkami do szybkiego ładowania sprzętów.

klik - dmuchana sofa na noce filmowe ze znajomymi... lub wygodne granie na konsoli. Również samotne.

klik - głośnik bluetooth o fantastycznym designie w stylu oldschoolowego telewizora. Za pomocą aplikacji można samemu zaprojektować to, co wyświetli się na jego ekranie.

klik - stacja ładująca do kontrolerów PS4 i PSVR - wygodne i niedrogie cztery w jednym.

klik - mały i poręczny projektor filmowy dla kinomanów. Zabranie go ze sobą do znajomych, z którymi uwielbiacie wspólne seanse, będzie wyjątkowo bezproblemowe.

klik - chcecie samodzielnie wydrukować figurki i modele? Rzućcie okiem na tę drukarkę 3D.

klik - mata chłodząca pod laptopa, żeby się za bardzo nie nagrzewał od binge-watchingu i wielogodzinnego grania.

klik - bardzo kreatywnie zaprojektowany kubek do kawki czy herbatki - a może to jednak obiektyw aparatu?

klik - lubicie oglądać filmy na laptopie, leżąc jednocześnie w łóżku? To coś dla Was!

klik - a może ergonomiczna mysz dla graczy za grosze?

klik - a żeby telefon nigdy nas nie zaskoczył rozładowaną baterią w trakcie oglądania serialu w podróży...

