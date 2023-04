AppleTV+ - najlepsze FILMY. Co warto obejrzeć? [aktualizacja: kwiecień 2023]

materiały prasowe

Nie jest łatwo wybierać spośród wszystkich serwisów streamingowych, bo każda biblioteka zawiera perełki, ale nie zawsze bez pudła uda się trafić te zasługujące na uwagę. Jeśli nie chcecie tracić czasu na przestrzelone tytuły, to mamy dla Was specjalne zestawienie: filmy AppleTV+, które na pewno warto obejrzeć. Przedstawiamy Wam tytuły, które po prostu trzeba znać.

Biblioteka AppleTV+ to przede wszystkim pozycje oryginalne, więc tym bardziej widzowie może nie są pewni, czy warto inwestować swój czas. Podpowiadamy od razu, że tak, bo AppleTV+ cechuje się wysoką jakością, a my wyszczególniliśmy te najlepsze z najlepszych.

Poznajcie nasz przewodnik po najbardziej wartościowych filmach dostępnych na popularnej platformie. Przedstawione zestawienie jest subiektywne i opiera się na guście autora, ale jesteśmy pewni, że i Wam te filmy przypadną do gustu.

AppleTV+ - najlepsze filmy (aktualizacja: kwiecień 2023)

Jak korzystać z naszego zestawienia? W galerii znajdziecie szybki przegląd naszych "pewniaków", a jeśli któryś szczególnie przykuje Waszą uwagę albo wprost przeciwnie - nie przekonuje Was do końca, znajdźcie go poniżej i sprawdźcie, dlaczego my uważamy, że warto to obejrzeć.

Co więcej, zestawienie jest aktualizowane co miesiąc, bo część tytułów znika z platformy streamingowej, a nowe dochodzą. My zawsze trzymamy rękę na filmowym pulsie. Zapraszamy!

Tragedia Makbeta

AppleTV+ - dlaczego te filmy warto obejrzeć?

Film oparty na słynnej tragedii Williama Shakespeare’a. Opowiada o generale, który otrzymuje proroctwo, że wkrótce zostanie królem Szkocji. Z powodu swojej bezmyślnej ambicji i manipulacji żony Makbet ostatecznie przejmuje koronę obecnego króla Duncana. Pozycja świetnie zagrana i jeszcze lepiej nakręcona. Warto bowiem dla samych kadrów, które robią ogromne wrażenie w połączeniu z przyjętą poetyką wypowiedzi reżysera.

Niebo jest wszędzie

Bohaterką filmu jest Lennie, utalentowana muzycznie nastolatka, która przeżywa żałobę po śmierci siostry. Zbliża się jednak do do nowego chłopaka w szkole, a produkcja traktuje o podwójnym rozdarciu bohaterki - przeżywania pierwszej miłości i pierwszej straty.

Tatą być

Film dokumentalny, ale za to przyzwoicie zrealizowany. Bohaterami produkcji są ojcowie, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami z bycia rodzicem. Momentami wzruszająca, urocza, a momentami pouczająca opowieść o odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Niby nic wielkiego, ale urzeka prostotą i człowieczeństwem. Spokojnie płynie narracja tego filmu, wskakując czasami na wysokie tony, kiedy relacje między postaciami stają się bardziej burzliwe. W końcu jednak, Most pokazuje, że nie zawsze z każdej sytuacji da się wyjść, mimo naszych starań.

Film inspirowany prawdziwą historią gry, którą znają wszyscy. Bohaterem jest sprzedawca gier wideo Henk Rogers, który odkrył Tetrisa w 1988 roku. Kiedy wyrusza z misją wprowadzenia gry na rynek światowy, wkracza do świata pełnego kłamstwa i korupcji skrywającej się za żelazną kurtyną. Pokazanie tych wydarzeń właśnie z takiej perspektywy działa bardzo udanie.

Fabuła skupia się na wynalazcy, który dowiaduje się, że umiera. W obawie przed pozostawieniem swojego ukochanego psa bez opieki, mężczyzna postanawia skonstruować robota, którego następnie uczy okazywania miłości i szacunku. Akcja rozgrywa się w postapokaliptycznej przyszłości, a Tom Hanks wciela się w rolę wynalazcy.

Pierwszy w historii zwycięzca Oscara za najlepszy film dla produkcji z serwisu streamingowego. Nie jest to najlepszy film na platformie, bo to wykalkulowana, pretekstowa i przesłodzona historia, ale choćby za zdobycie tej statuetki, należało ten film tutaj umieścić.

Thriller osadzony w Nowym Jorku w konwencji neo-noir. Jest to historia o manipulacjach i walce o największe bogactwo. Wciągająca i bardzo ciekawie zrealizowana produkcja.

Muzyczna wersja opowieści Charlesa Dickensa o nędznym mizantropie, który zostaje zabrany w magiczną podróż. Tym razem jednak historia idzie w zupełnie innych kierunkach, ale w zwiastunie można dostrzec zbieżne motywy.

Historia oparta na faktach o niewolniku, który ucieka z plantacji i wyrusza na niebezpieczną wyprawę, aby powrócić do rodziny. Solidna i momentami mocna historia z udaną kreacją Willa Smitha.

Raymond i Ray

Całość skupia się losach tytułowych bohaterów – Raymonda i Raya, czyli przyrodnich braci, których życie początkowo skrzywdziło. Musieli oni wegetować w cieniu okropnego ojca. Mimo tak ciężkiego doświadczenia każdy z nich odznacza się poczuciem humoru, a pogrzeb głowy rodziny traktują jak szansę na odrodzenie się na nowo.

Animacja, która zdecydowanie wymyka się disneyowskim standardom, tworząc tym samym prostą, ale uniwersalną opowieść z odpowiednim ładunkiem emocji i przepięknych obrazków.

Na lodzie

To nie będzie najlepszy film Sofii Coppoli, ale to na tyle solidna produkcja, że warto zerknąć. Bill Murray i Rashida Jones wcielają się w ojca i córkę, podążając tropem męża, by sprawdzić jego oddanie i wierność.

Historia napisana przez Toma Hanksa ani na moment nie zwalnia tempa. Daje widzom poczucie ciągłego zagrożenia. Są mankamenty, ale to naprawdę solidna opowieść o człowieku w obliczu trudnego do ogarnięcia rozumem zagrożenia.

Pozycja, która powinna zainteresować szczególnie osoby ciekawe innych kultur. Bohaterką jest 17-letnią Hala, licealistka chcąca pogodzić swoje dwie natury - zwykłej nastolatki z przedmieść i muzułmanki.

Solidna i urocza animacja, która ma bardzo ciekawy punkt wyjścia. Bohaterką jest Sam Greenfield - najbardziej pechowa osoba, którą widział świat. Trafia jednak do krainy szczęścia, spotykając tam niesamowite stworki i mając szansę by zmienić swoje przeznaczenie.

Wielka ofensywa piwna

Bohaterem jest Chickie, który chcąc wesprzeć walczących w Wietnamie, osobiście dostarcza im amerykańskie piwo. Szalona podróż, którą umilają nam Zac Efron i Russell Crowe.