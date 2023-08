Baldur's Gate 3 - dziś premiera! Co warto wiedzieć o grze? Fabuła, bohaterowie i połączenie z poprzednimi częściami

fot. Larian Studios

Baldur's Gate 3 to najnowsza odsłona popularnej serii gier RPG. W produkcji śledzimy losy bohaterów, którzy znajdują się w nieciekawym położeniu. Zostają porwani przez łupieżców umysłu, którzy w ich ciałach umieszczają kijankę – pasożyta zdolnego do przejęcia kontroli nad ciałem i przekształcenia go w kolejnego łupieżcę. Wielka przygoda rozpoczyna się w momencie, gdy statek illithidów rozbija się na kontynencie Faerûn. Dalszy przebieg wydarzeń będzie zależał od podejmowanych przez graczy decyzji. Deweloperzy z Larian Studios zadbali bowiem o ogromną swobodę – dość powiedzieć, że w grze znalazło się aż 17 tysięcy wariantów zakończeń.

Bohaterowie i towarzysze Baldur's Gate 3 – kogo spotkacie w grze?

Baldur's Gate 3 daje graczom wiele opcji, jeśli chodzi o wybór lub kreowanie herosa. Mogą oni wybierać spośród siedmiu zróżnicowanych postaci, które mają własne historie, tajemnice i cechy charakteru. Sześć z nich ma również przypisaną rasę, wygląd oraz klasę. Wyjątkiem jest Mroczna Żądza – to postać, której wygląd, rasę i klasę możecie samodzielnie wybrać. Warto również dodać, że wybór konkretnego bohatera nie sprawi, że nie będziecie mogli zapoznać się z resztą. Mogą oni dołączyć do Waszej drużyny już w toku rozgrywki, dzięki czemu będziecie mieli możliwość śledzenia ich losów i wykonywania zadań.

W poniższej galerii możecie zapoznać się z wyglądem oraz krótkim opisem grywalnych bohaterów i bohaterek.

Oczywiście w grze nie zabrakło możliwości stworzenia własnej postaci przy pomocy całkiem rozbudowanego kreatora. Za pomocą tego narzędzia można wybrać rasę, klasę, wygląd czy pochodzenie naszego herosa. Do dyspozycji graczy oddano 11 ras, 31 podras, 12 klas oraz 46 podklas.

Czy trzeba zagrać w Baldur's Gate 1 i 2 przed sięgnięciem po Baldur's Gate 3?

Larian Studios udzieliło już wcześniej odpowiedzi na to pytanie. Znajomość poprzedniczek nie jest niezbędna, by cieszyć się Baldur's Gate 3. To zupełnie nowa, odrębna opowieść w znanym świecie. Akcję osadzono 120 lat po wydarzeniach z Baldur's Gate II: Cienie Amn i kilka miesięcy po Descent into Avernus. Nie zabraknie tutaj jednak pewnych odniesień do wcześniejszych odsłon: w jednym ze zwiastunów zdradzono między innymi, że w "trójce" powrócą Minsc i Jaheira i będą mogli oni dołączyć do drużyn graczy.

Baldur's Gate 3 – wymagania sprzętowe wersji PC i platformy

Wymagania minimalne:

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel I5 4690 / AMD FX 8350

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: Nvidia GTX 970 / RX 480 (4GB+ of VRAM)

DirectX: Wersja 11

Miejsce na dysku: 150 GB dostępnej przestrzeni

Wymagania zalecane:

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel i7 8700K / AMD r5 3600

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: Nvidia 2060 Super / RX 5700 XT (8GB+ of VRAM)

DirectX: Wersja 11

Miejsce na dysku: 150 GB dostępnej przestrzeni

Warto zaznaczyć, że BG3 jest grywalne także na Steam Decku. Na domyślnych ustawieniach dzieło Larian Studios działa w około 30 klatkach i ma sterowanie dostosowane do kontrolera.

Premiera wersji na PlayStation 5 zaplanowana została na 6 września. Data premiery na konsole Xbox Series X|S nie została jeszcze ujawniona, bo twórcy mieli natrafić na pewne problemy podczas produkcji. Więcej na ten temat mamy dowiedzieć się przed końcem tego roku.