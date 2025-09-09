Bartosz Kotschedoff opowiada o serialu Scheda i Odwilż [VIDEO WYWIAD]

foto. materiały prasowe

Na platformie HBO Max można już oglądać nowy kryminalny serial w reżyserii Anny Kazejak, który rozgrywa się na Helu. Mowa oczywiście o Schedzie. Premierę miał właśnie trzeci odcinek, w którym pojawia się postać agenta odpowiedzialnego za weryfikację polis ubezpieczeniowych ubiegających się o wypłatę świadczeń. Jest to bardzo uważna i skrupulatna postać, z zachowania przypominająca trochę detektywa Colombo. Wciela się w niego Bartłomiej Kotschedoff. Aktor odwiedził nasze studio, by opowiedzieć o tym, jak tworzona była ta postać i jak duży miał wkład w to, jaki był jej ostateczny kształt.

W rozmowie porusza także temat nadchodzącego trzeciego sezonu serialu Odwilż, który również w tym roku trafi na platformę HBO. Gra w nim postać policjanta Krzysztofa Trepy, partnera Katarzyny Zawiei (Katarzyna Wajda). W nadchodzącej odsłonie szykuje się dużo zmian, ponieważ Trepa zostanie awansowany, a Zawieja zdegradowana. Bartłomiej Kotschedoff opowiada, jak zmieni to dynamikę pomiędzy tymi dwiema postaciami.

Ale to jeszcze nie wszystko. W tym roku zobaczymy go także w serialu Drelich, u boku Olafa Lubaszenki i Filipa Pławiaka. Zresztą, posłuchajcie sami naszej rozmowy z aktorem.

Bartłomiej Kotschedoff – wywiad

Scheda – opis fabuły