Black Friday: TECHNOLOGIE. Najciekawsze oferty na czarny piątek 2019

Black Friday w Polsce nie jest aż tak rozdmuchaną akcją wyprzedażową jak na Zachodzie, mimo to w trakcie tego święta zakupowiczów można upolować wiele sprzętów w znacznie niższej cenie. Atrakcyjne oferty na swoje produkty przygotowują zarówno producenci sprzętów, jak i sklepy pośredniczące w ich sprzedaży. W poniższym artykule zebraliśmy najciekawsze promocje z polskich i zagranicznych sklepów, które pozwolą upolować wymarzone gadżety z dużym rabatem.

Black Friday - operatorzy komórkowi

Tradycji musiało stać się zadość i sieci komórkowe po raz kolejny przystąpiły do czarnopiątkowej wyprzedaży. Poniższe zestawienia prezentują, na jakie obniżki mogą liczyć klienci poszczególnych operatorów.

Black Friday w Plusie

Motorola Moto G7 Play w abonamencie 64 zł / mc - taniej o 100 zł

Huawei MediaPad M5 Lite 10 LTE + Y5 2019 w abonamencie 86 zł / mc - taniej o 350 zł

Huawei Nova 5T + Watch GT2 Sport 46mm w abonamencie 119 zł / mc - taniej o 390 zł

Huawei P30 + Y5 2019 w abonamencie 114 zł / mc - taniej o 440 zł

Huawei P30 Lite + Watch GT Active w abonamencie 103 zł / mc - taniej o 460 zł

Black Friday w T-Mobile - wybrane oferty promocyjne:

Samsung Galaxy A40 za 1 zł (cena poza promocją - 199 zł) przy wyborze taryfy T-Mobile-M (abonament 79 zł na 24 miesiące)

Huawei P 30 lite za 1 zł (cena poza promocją - 299 zł) przy wyborze taryfy T-Mobile-M (abonament 89 zł na 24 miesiące)

Xiaomi Mi 9 SE za 1 zł (cena poza promocją - 199 zł) przy wyborze taryfy T-Mobile-M (abonament 99 zł na 24 miesiące)

Huawei P Smart 2019 + Huawei Watch GT Active za 1zł (obniżka z 249 zł) przy wyborze taryfy T-Mobile-L (abonament 109 zł na 24 miesiące)

Samsung Galaxy A70 za 1 zł (cena poza promocją -259 zł) przy wyborze taryfy T-Mobile-L (abonament 119 zł na 24 miesiące)

iPhone Xs 64GB za 1299 zł (cena poza promocją - 2379 zł) przy wyborze taryfy T-Mobile-L (abonament 189 zł na 24 miesiące)

Sieć Play przeceniła urządzenia które można kupić w atrakcyjnej cenie bez konieczności podpisywania umowy abonamentowej, w tym m.in.:

LG K50 - 648 zł zamiast 798 zł

Sony Xperia 10 - 799 zł zamiast 999 zł

Xiaomi Mi 9T - 1299 zł zamiast 1499 zł

Black Friday - Microsoft

W tym roku Microsoft postanowił uczcić Black Friday wyprzedażą konsol Xbox One, One S oraz One S All-Digital Edition w zestawach z najróżniejszymi grami. Na tapecie znalazły się takie tytuły jak Star Wars Jedi: Upadły zakon, Gears 5, Forza Motorsport 7, Forza Horizon 4 czy FIFA 20, a obniżki sięgają nawet 500 zł. Najbardziej rozbudowany pakiet z zestawem gier oraz konsolą Xbox One X dostępny będzie w cenie 1729. Z kolei najtańszego Xboxa One S All-Digital Edition kupimy już za 699 zł.

W poniższej liście zebraliśmy wybrane zestawy, które z okazji Black Friday dostaniemy w promocyjnej cenie:

Xbox One X 1TB z grą Star Wars Jedi: Upadły Zakon - 1499 zł

Xbox One X 1TB z grą Gears 5 - 1499 zł

Xbox One X 1TB z grami Star Wars Jedi: Upadły Zakon i FIFA 20 – 1729 zł

Xbox One X 1TB z grami Forza Horizon 4, Forza Motorsport 7 i FIFA 20 – 1729 zł

Xbox One S All-Digital Edition 1TB z grami Minecraft Sea of Thieves Fortnite

Xbox One S z1TB z grą Star Wars Jedi: Upadły Zakon - 949 zł

Xbox One S 1TB z grą Forza Horizon 4 z dodatkiem LEGO Speed Champions - 949 zł

Xbox One S 1TB, z drugim kontrolerem bezprzewodowym i grą FIFA 20 - 1179 zł

Xbox One S 1TB z grami Star Wars Jedi: Upadły Zakon i FIFA 20 - 1179 zł

Xbox One S 1TB z grami Forza Horizon 4 z dodatkiem LEGO Speed Champions i FIFA 20 - 1179 zł

Oprócz tego firma wprowadziła 20-procentowy rabat na bezprzewodowe kontrolery oraz w ramach Sklepu Microsoft promocję na własnoręcznie zaprojektowane kontrolery Xbox Design Lab, które kupimy za 259 zł.

Udział w Black Friday zapowiedział już amerykański oddział HTC odpowiedzialny za produkcje urządzeń z linii Vive. Na wyprzedaży w okazyjnej cenie można kupić zarówno topowe zestawy gogli VR, jak i akcesoria zwiększające ich funkcjonalność. Choć europejski oddział firmy nie wydał oficjalnego komunikatu prasowego w sprawie przecen przed piątkiem, promocje pojawiły się na naszym rynku w dniu startu promocji.

HTC udostępniło w Polsce w promocyjnej cenie następujące zestawy:

HTC Vive Cosmos - 3199 zł zamiast 3699 zł

HTC Vive Pro Eye z zestawem bezprzewodowym - 7499 zł zamiast 8999 zł

HTC Vive Pro Full Kit - 5099 zł zamiast 5999 zł

Zestaw bezprzewodowy do HTC Vive Cosmos - 1479 zł zamiast 1699 zł

Zestaw bezprzewodowy do HTC Vive Pro - 1579 zł zamiast 1799 zł