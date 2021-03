CDA Premium - najlepsze horrory. Nowości i klasyki

fot. materiały prasowe

Horror to wyrosły z literatury romantycznej i powieści gotyckiej gatunek filmowy, który do dziś ma się bardzo dobrze i może poszczycić się rzeszą wiernych fanów. Duchy, zjawy, zjawiska paranormalne i cała aura niesamowitości otaczające te produkcje niezmiennie kuszą odbiorców, którzy z gęsią skórką i przerażeniem w oczach sięgają po kolejne filmowe i serialowe horrory. Dla tych, którzy lubują się w produkcjach, w których krew leje się strumieniami, przygotowaliśmy zestawienie horrorów dostępnych w CDA Premium, czyli na legalnej platformie streamingowej, do której dostęp uzyskuje się po wykupieniu subskrypcji.

CDA Premium stale poszerza swoją ofertę o nowe filmy i seriale. Nic wiec dziwnego, że coś dla siebie znajdą również miłośnicy kina grozy. Przyglądamy się nowym oraz starszym produkcjom, z którymi można spędzić przepełnione lękiem i strachem wieczory. Przedstawiamy 10 horrorów, nowości i klasyki, po które warto sięgnąć.

CDA PREMIUM - NAJLEPSZE HORRORY

Jednym z tytułów, któremu warto poświęcić uwagę, jest Gogol. To ośmioodcinkowy rosyjski serial, luźno oparty na pracach Mikołaja Gogola. Głównym bohaterem rozgrywającej się na prowincji produkcji jest pisarz, którego portretuje Alexander Petrov. Cierpiący z powodu artystycznego niespełnienia oraz ataków epilepsji mężczyzna doświadcza tajemniczych wizji, w których zawarte są wskazówki dotyczące nierozwiązanych morderstw. W serialu odnajdziemy ludowe wierzenia, baśnie oraz folklor.

Główną bohaterką horroru Martyrs. Skazani na strach jest Lucie. Skatowana dziewczyna trafia do szpitala, gdzie okazuje się, że rok wcześniej zaginęła. W koszmarach Lucie wciąż pojawia się mężczyzna, który niemal doprowadził do jej śmierci. Po latach bohaterka chce zemścić się na oprawcach. W obsadzie znaleźli się się Xavier Dolan, Mylène Jampanoï, oraz Morjana Alaoui. Za scenariusz oraz reżyserię odpowiada Pascal Laugier.

Film w reżyserii George'a Romero z 1968 roku uznawany jest za klasyk kina grozy. To produkcja, która rozpowszechniła w kulturze zombie. Akcja filmu zaczyna się, kiedy amerykańska rakieta eksploduje, a w skutek powstałej radiacji martwi powstają z grobów. Bohaterowie produkcji usiłują przetrwać atak żywych trupów.

Film Any Lily Amirpour rozgrywa się w Bad City, w którym przestępczość, narkotyki i prostytucja są na porządku dziennym. W tym irańskim miasteczku pod osłoną nocy piękna, samotna i nieśmiała wampirzyca wymierza sprawiedliwość. Pewnego dnia spotyka uczciwego, przystojnego mężczyznę i pojawia się szansa, by tych dwoje połączyło wyjątkowe uczucie. Film swą premierę miał na festiwalu Sundance.

Pontypool to film w reżyserii Bruce'a McDonalda, do którego scenariusz napisał Tony Burgess na podstawie własnej powieści. Akcja produkcji rozgrywa się w miasteczku Pontypool. Podczas porannej audycji dziennikarz i gwiazda rozgłośni, Grant Mazzy (w tej roli Stephen McHattie), otrzymuje informacje o strzelanie w mieście. Telefoniczne relacje wysłannika coraz bardziej niepokoją radiowców, a w Pontypool dochodzi do masowych zamieszek.