fot. Max

Reklama

Jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali tego roku powróci za dwa miesiące z nowymi odcinkami. W drugim sezonie ponownie zobaczymy Pedro Pascala jako Joela, Bellę Ramsey jako Ellie, Gabriela Lunę jako Tommy'ego i Rutinę Wesley jako Marię. W serialu zadebiutują Kaitlyn Dever jako Abby, Isabela Merced jako Dina, Young Mazino jako Jesse, Ariela Barer jako Mel, Tat Gabrielle jako Nora, Spencer Lord jako Owen, Danny Ramirez jako Manny i Jeffrey Wright jako Issac. Gościnnie w serialu pojawi się także Catherine O’Hara.

Serial a gra The Last of Us

Neil Druckmann, twórca gry, na której podstawie powstaje aktorska adaptacja The Last of Us, porozmawiał z Entertainment Weekly o nadchodzącym 2. sezonie telewizyjnej produkcji. Jako showrunner i producent wykonawczy serialu przyznał, że dokonali wielu zmian względem gry. Niektóre były mniejsza, a inne większe. Dodał, że jeszcze przed premierą drugiej części byli pogrążeni w rozmowach o tym, dokąd zmierzają postacie i co ostatecznie próbują przekazać pod względem tematycznym w tej całej historii.

Przypomnijmy, że w 2020 roku Druckmann i drugi showrunner Craig Mazin mierzyli się z wieloma problemami. Z jednej strony twórca przygotowywał się do wydania drugiej części gry, ale ze względu na wyciek fabuły studio Naughty Dog stało się celem ataków graczy. Z drugiej strony pracowali nad 1. sezonem serialu, gdy wybuchała pandemia.

Część z tych rzeczy była niemal traumatyczna. To wydarzyło się na początku COVID. Więc wiele bardzo negatywnych rzeczy wydarzyło się jednocześnie. Nie możesz teraz przestać o tym myśleć. To jedna z tych historii, która na zawsze zostanie ze mną. Ale naszą marką jest to, że nie schlebiamy nikomu. Robimy to, co najlepsze dla historii, a cokolwiek się stanie, to się stanie. To jest bardzo konkretna historia, którą chcieliśmy opowiedzieć i trzymaliśmy się naszych zasad.

Drugi showrunner Craig Mazin w wywiadzie z Entertainment Weekly dodał, że czują dużą odpowiedzialność. Ich zadaniem jest kontynuowanie tego, co robili, czyli rzucanie ludziom wyzwań, zachwycanie ich, zaskakiwanie, a także prowokowanie do myślenia. Druckmann przyznał:

Ciągle pytamy: "Jaki jest najlepszy wybór dla tej historii, dla tych postaci?" I to jest wybór, którego dokonujemy.

fot. Max

Jaka będzie Abby w serialu?

2. sezon The Last of Us rozgrywa się 5 lat pod wydarzeniach z pierwszej serii. Joel i Ellie osiedlili się w Jackson, gdzie mieszka Tommy, brat głównego bohatera. W tym miejscu dziewczyna może żyć jak normalna nastolatka. Zakochuje się w Dinie, która jest byłą jej przyjaciela, Jessego. Natomiast stosunki między Joelem a Ellie są wciąż napięte z powodu decyzji jaką podjął mężczyzna w 1. sezonie. Dla widzów zagadkową postacią jest Abby, która szuka zemsty. W zwiastunie można zobaczyć, że na szyi ma wisiorek Świetlików. Druckmann powiedział, że bardzo niewiele rzeczy trafia do serialu przez przypadek.

Serialowa Abby, w którą wciela się Kaitlyn Dever, różni się od tej z gry, która jest muskularną młodą kobietą. Druckmann powiedział, że w produkcji jej fizyczność nie będzie odgrywać tak dużej roli.

Nie ma tu tak wiele brutalnej akcji co chwilę. Chodzi bardziej o dramaturgię. Nie mówię, że nie ma tu akcji. Po prostu mamy inne priorytety oraz sposób, w jaki do tego podchodzimy. Kaitlyn ma w sobie ducha gry.

Dodał, że zawsze mu się podobało w tym pomyśle, że odbiorca jest stale poddawany wyzwaniom, tak jak w 1. sezonie.

Kiedy próbujesz wybrać bohatera, jest to trudne, ponieważ jesteśmy ludźmi, nie bohaterami. Za każdym bohaterskim czynem jest ktoś, kto cierpi po drugiej stronie i kto może rozsądnie postrzegać cię jako złoczyńcę. Kiedy patrzysz na Kaitlyn, jest coś w jej oczach, co sprawia, że, bez względu na to, czego doświadcza, nawiązujesz z nią więź. Ważne było, że znaleźliśmy kogoś, z kim mogliśmy nawiązać więź w taki sam sposób, w jaki nawiązaliśmy z Bellą.

Mazin uzupełnił wypowiedź showrunnera:

Osobiście uważam, że jest to niesamowita okazja, aby zagłębić się w kogoś, kto jest być może fizycznie bardziej podatny na zranienie niż Abby w grze, ale jej mentalność jest silniejsza. A potem pojawia się pytanie: "Skąd bierze się jej potężna natura i jak się objawia?". To coś, co zostanie zbadane teraz i później.

fot. Max

Jak jest przyszłość serialu The Last of Us?

Wcześniej twórcy wspominali, że jest całkiem prawdopodobne, że historia będzie kontynuowana w 3. sezonie. Jednak HBO jeszcze nie dało zielonego światła. Druckmann powiedział:

Mamy plan. Wiemy, co musimy zrobić dalej, ale nie możemy teraz powiedzieć dokładnie, ile odcinków lub ile sezonów zajmie nam dotarcie do tego celu.

W serialu pojawi się wątek, który pierwotnie miał znaleźć się w grze. Część z tego pojawiła się w zremasterowanym wydaniu drugiej części. Druckmann zapowiedział, że ​​będzie on dość brutalny, ale jest bardzo podekscytowany, że ludzie go zobaczą. W serialu Jeffrey Wright podobnie, jak w grze, wciela się w Isaaca, przywódcę dużej grupy bojowej. Z kolei Catherine O'Hara pojawi się jako postać, której nie widzieliśmy w grach.

Jest to dość wybitna postać, o której dużo się mówi w grze, podobnie jak to zrobiliśmy z Frankiem [Murray Bartlett] w 1. sezonie. Mamy bardzo, bardzo fajną obsadę, o której mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli porozmawiać.

fot. Max

Jak będzie wyglądać narracja w 2. sezonie The Last of Us?

Fabuła drugiej części gry nie rozgrywała się liniowo, a do tego wydarzenia były raz pokazywane z perspektywy Ellie a raz z Abby. Druckmann próbując nie spoilerować serialu opowiedział, jak podeszli do tego problemu.

Duża część tematu drugiej gry dotyczy perspektywy, tego, jak czyjś bohater może stać się czyimś złoczyńcą i odwrotnie. Dziwnie jest mówić o historii, której struktura może być spoilerem. Nawet nie wiem, czy warto wspominać, gdzie skończyliśmy, ponieważ myślę, że to część zabawy dla osób znających grę, aby zobaczyć, jak podeszliśmy do tego wyzwania w serialu. Powiem tylko, że wiele nad tym myśleliśmy i próbowaliśmy różnych rzeczy. Są pewne odstępstwa od tego, gdzie umieszczamy pewne rzeczy.

Mazin dodał nieco mniej enigmatycznie:

Z pewnością będziemy bawić się czasem tak, jak było w materiale źródłowym, ale jak powiedział Neil, bawiliśmy się w sposób, który uznaliśmy za odpowiedni dla serialu. Kiedy mówię "bawiliśmy się", mam na myśli ustalone zasady w narracji, co naszym zdaniem będzie miało największy wpływ.

The Last of Us - premiera 2. sezonu jest zaplanowana na kwiecień na Max. Dokładnej daty debiutu pierwszego odcinka jeszcze nie podano.

The Last of Us - zdjęcia z 2. sezonu