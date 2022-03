Ciekawostki ze znanych filmów akcji. Tego mogliście nie wiedzieć

W filmie "Szklana pułapka" scena, w której John McClane spada do szybu, była błędem kaskadera, który, jak pierwotnie planowano, miał złapać pierwszy otwór wentylacyjny. Poślizgnął się i dalej spadał. To właśnie ujęcie zostało wykorzystane. Ponadto fikcyjna Nakatomi Plaza w produkcji to tak naprawdę siedziba firmy 20th Century Fox. Spółka pobierała czynsz za użytkowanie niewykończonego wówczas budynku.