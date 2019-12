Cyber Monday 2019 – najciekawsze technologie na wyprzedaży

Cyber Monday narodził się w odpowiedzi na rosnącą popularność sklepów internetowych. Od lat w Stanach Zjednoczonych wielką wyprzedaż w sklepach stacjonarnych urządzało się w piątek po Święcie Dziękczynienia. Była to akcja inicjująca przedświąteczny okres zakupowy. Z biegiem czasu właściciele sklepów internetowych postanowili powołać do życia własną akcję wyprzedażową, skierowaną do klientów zainteresowanych zakupami w sieci. W ten sposób narodził się Cyber Monday.

Poniżej prezentujemy kilka promocji na Cyber Monday, które znajdziemy w polskich sklepach.

Choć sklep RTV Euro AGD rozciągnął swoją akcję wyprzedażową na kilka tygodni w ramach Black Week, nie zapomniał o miłośnikach Cyber Monday. Z tej okazji przygotował wyselekcjonowany zestaw limitowanych ofert wyprzedażowych, które aktywujemy, wpisując kod rabatowy CYBERMONDAY:

Słuchawki Sony MDR-ZX330BT - 180 zł zamiast 269 zł

Telewizor LG 55SM8500 - 2899 zł zamiast 3399 zł

Smartfon Motorola Moto Z3 Play + akumulator - 999 zł zamiast 1499 zł

Smartfon Xiaomi Mi Mix 2S 64GB - 999 zł zamiast 1999 zł

Laptop Lenovo Legion Y540-15IRH (Intel Core i7-9750H, 8 GB RAM, 256 GB SSD, GTX 1660 Ti) - 3799 zł zamiast 4799 zł

Podczas Black Friday strona Media Expert była tak oblegana, że wielokrotnie serwery zawieszały się i przeglądanie oferty sklepu było mocno utrudnione. Cyber Monday przebiega znacznie spokojniej, co nie oznacza, że w ofercie sklepu nie wyhaczymy ciekawych produktów w obniżonej cenie. Oto kilka z nich:

Telewizor Philips OLED 55OLED754 - 4999 zł zamiast 5999 zł

Smartfon Samsung Galaxy A70 - 1379 zł zamiast 1799 zł

Konsola Sony PlayStation 4 Slim 500GB + pakiet dodatków Fortnite

Konsola Mictosoft Xbox One X 1TB + Forza Horizon 4 Forza Motorsport 7

Komputer Acer AIO Aspire C 22 (Intel Core i3-8130U, 4 GB RAM, 256 GB SSD, Intel UHD 620) - 1999 zł zamiast 2599 zł

W trakcie Cyber Monday sklep X-kom w dużej mierze skupił się na wyprzedawaniu drobnej elektroniki, takiej jak baterie czy powerbanki, które można upolować za połowę ceny. Ale w ofercie znalazły się także zniżki na urządzenia o znacznie większych gabarytach, w tym m.in. gogle VR czy monitory. Dziś w X-kom w niższej cenie dostępne są m.in.:

Gogle Oculus Rift S - 1999 zł zamiast 2299 zł

Klawiatura mechaniczna ASUS Cerberus Mechanical Keyboard - 249 zł zamiast 299 zł

Laptop Lenovo YOGA 920-13 (Intel Core i5-8250U, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Intel UHD 620) - 4999 zł zamiast 5699 zł

Monitor Acer KG241YUBMIIPX - 799 zł zamiast 1099 zł

Smartfon Samsung Galaxy Note 10+ - 3899 zł zamiast 4799 zł

W tym roku podczas Cyber Monday przedstawiciele Morele.net postanowili przewietrzyć magazyny, w których składowano monitory. Na wyprzedaży znajdziemy kilkadziesiąt nieco starszych modeli w cenach obniżonych o kilkaset złotych. Oprócz tego przeceniono peryferia komputerowe i podzespoły pecetowe, choć tu na zbyt duże obniżki nie mamy co liczyć. Jedynie nieliczne perełki doczekały się porządnych obniżek. Wśród przedmiotów wartych uwagi znajdziemy m.in.: