Wszystkie filmy z Denzelem Washingtonem - ranking. Dzień próby daleko, podium to zaskoczenie

fot. materiały prasowe

Reklama

Denzel Washington to wysoko ceniony artysta, który w swojej karierze zdołał wcielić się w masę przeróżnych postaci. Hollywoodzki gwiazdor ma na swoim koncie występy w doskonale znanych dramatach, produkcjach wojennych, thrillerach i wielu innych gatunkach. Jest dwukrotnym zdobywcą Oscara, a jego lista nominacji wciąż się powiększa.

1 września na wielkim ekranie zadebiutuje następna produkcja, w której gra Washington. Jest to Bez litości 3: Ostatni rozdział, czyli finałowa część serii, w której Robert McCall stanie do walki z sycylijską mafią. Z tej okazji przedstawiamy ranking według krytyków wszystkich filmów z udziałem Denzela Washingtona. Zestawienie powstało na portalu internetowym Rotten Tomatoes, który gromadzi recenzje dziennikarzy i krytyków i następnie tworzy odpowiednie rankingi. W galerii znajdziecie 47 produkcji, które zostały uszeregowane od najsłabiej ocenianych do faworytów specjalistów.

Wszystkie filmy z Denzelem Washingtonem - ranking

Sprawdźcie sami, która produkcja zdominowała listę. Jesteście zaskoczeni wynikiem?