Diabeł. Relacja z premiery filmu [VIDEO]

foto. Monolith

W warszawskim Cinema City Sadyba odbyła się uroczysta premiera filmu Diabeł z Erykiem Lubosem w roli głównej. Jest to ekranizacja książki autorstwa Roberta Ziębińskiego. Pojawiliśmy się na tej uroczystości z naszą kamerą by porozmawiać z aktorami: Pauliną Gałązką, Aleksandrą Popławską, Piotrem Trojanem i tytułowym "Diabłem" czyli Erykiem Lubosem o pracy nad tą produkcją. .

Zachęcamy Was do obejrzenia naszej relacji z premiery filmu Diabeł i rozmów z obsadą:

Diabeł – o czym jest film?

Przez ćwierć wieku armia była jedyną rodziną Maksa. Kiedy opuścił jej szeregi, stracił sens życia. Mężczyzna wraca do rodzinnego miasteczka i trafia w sam środek wojny gangów. Wspierany przez przyjaciółkę, byłą dowódczynię oraz wiernego psa weterana, musi opowiedzieć się po jednej ze stron i stanąć do walki, której wynik zdaje się z góry przesądzony. Stawką jest nie tylko życie Maksa, ale i miłość, która może go ocalić. W małym śląskim miasteczku rozpętuje się wojna. Dla jednych piekło na ziemi... Dla „Diabła” prawdziwy dom...