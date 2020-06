Dzień Ojca - odpowiedz na pytania w klimacie retro i zgarnij nagrody [QUIZ I KONKURS]

materiały prasowe

Dzień Ojca to świetna okazja, by wspólnie spędzić czas, na przykład konsumując arcydzieła popkultury z czasów, gdy byliście młodsi - tak, to głównie do Was kierowany jest ten QUIZ, Tatusiowie!

Wraz z HyperX przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym możecie wygrać:

1. miejsce - Słuchawki Cloud Alpha S w wersji Blackout + klawiatura mechaniczna Alloy Origins z przełącznikami HyperX Aqua;

2. miejsce - Słuchawki Cloud Alpha S w wersji Blackout + klawiatura membranowa Alloy Core RGB;

3. miejsce - Słuchawki Cloud Alpha S w wersji Blackout + mysz gamingowa Pulsefire Surge.

Wystarczy, że weźmiecie udział w quizie i zdobędziecie w nim co najmniej 19 punktów. Wówczas poznacie główne pytanie konkursowe - czekamy na Wasze odpowiedzi!

Poniżej galeria zdjęć nagród i quiz - powodzenia!

Regulamin znajdziecie TUTAJ.