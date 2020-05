Dziwaczne, szokujące, kontrowersyjne - TOP 60 najbardziej niepokojących filmów wg redakcji naEKRANIE.pl

Znacie to uczucie, gdy po obejrzeniu filmu długo nie możecie zasnąć, a następnego dnia, poszczególne sceny nie potrafią Wam wyjść z głowy? Podczas seansu podświadomie czujecie, że obrazy i fabuła naruszają to, co według was jest zasadne, moralne i obyczajne. Zdarza się i tak, że dana produkcja wpływa na was tak bardzo, że zaczynacie kwestionować swoje poczucie estetyki, lub co więcej, spoglądacie na drugiego człowieka nieco mniej ufnie. Niekiedy dany film po prostu jest na tyle obrzydliwy, perwersyjny i brutalny, że nie jesteście w stanie go spokojnie obejrzeć do końca...mimo to nie możecie się oderwać od ekranu - tak jakby jakaś pierwotna, wewnętrzna siła zmuszała Was do uczestniczeniu w orgii obrzydliwości, która właśnie się toczy. Wszystko to jest bardzo niepokojące, prawda?

Redaktorzy naEKRANIE, z racji swojego zawodu, byli w tych mrocznych miejscach wielokrotnie. Specjalnie dla Was, wybraliśmy obrazy fabularne, które wywołały w nas największy niepokój. Wprawiły w konsternacje, dały do myślenia i wzbudziły wątpliwość. Tradycyjnie, najbardziej sugestywne obrazy znalazły się na szczycie zestawienia. Oto pierwsza pula najbardziej niepokojących obrazów według redakcji naEKRANIE.

Najbardziej niepokojące filmy wg naEKRANIE.pl - miejsca od 60. do 36.:

W końcówce stawki jest wiele bardzo dobrych produkcji, ale nie oceniamy tutaj poziomu artystycznego danych obrazów, a jego siłę oddziaływania w obranej konwencji. W powyższym zestawieniu znajdziemy między innymi doskonały Foxcatcher, który może pochwalić się mrocznym, wręcz depresyjnym klimatem, który nie ma nic wspólnego ze współczesnymi hollywoodzkimi tendencjami. Debiut reżyserski Wesa Cravena z 1972 roku, pod tytułem Ostatni dom po lewej był tak ostry i szokujący, że trudno uwierzyć, że autor kojarzony dziś z mainstreamowym horrorem miał cokolwiek wspólnego z takim okropieństwem. Widzom o mocnych nerwach polecamy natomiast Srpski film oraz Nagich i rozszarpanych - filmy, które w bardzo obrazowy sposób pokazują ludzką degrengoladę. Stawkę zamyka Labirynt fauna. Produkcja być może nie jest zbyt niepokojąca fabularnie, ale pod względem wizualnym to zdecydowanie jeden z najbardziej niezwykłych filmów w historii kinematografii. Pasy zapięte? To jedziemy dalej!

Najbardziej niepokojące filmy wg naEKRANIE.pl - miejsca od 35. do 11.:

35. 12 małp

W tej części zestawienia mieliśmy dwie części słynnej Ludzkiej stonogi, czyli filmu, który mocno nagiął ramy tego, co można pokazać w kinie. Należne miejsce zajęli tutaj również niepokorni twórcy tacy jak Roman Polański, Lars von Trier, Darren Aronofsky, Terry Gilliam czy Yorgos Lanthimos, którzy nigdy nie bali się w swojej twórczości iść pod prąd. Nie zapominajmy też o Siedem - jednym z najlepszych filmów w tym zestawieniu. Czy są wśród nas tacy, których nie wbiła w ziemię porażająca końcówka tego filmu? Czas na finałową dziesiątkę. Przy każdym z obrazów pozwoliliśmy sobie dodać kilka słów komentarza.

Najbardziej niepokojące filmy wg naEKRANIE.pl - miejsca od 10. do 1.: