Szukasz filmu innego niż wszystkie? Oto zestawienie produkcji, dzięki którym odkryjesz nowe światy

fot. materiały promocyjne

Trzy tysiące lat tęsknoty to historia kobiety, która spotyka dżina. Dżin, jak to dżin oferuje jej spełnienie trzech życzeń w zamian za wolność. To, co dalej dzieje wymyka się wszystkiemu, do czego przyzwyczaiły nas kinowego blockbustery. Obraz George’a Miller to jeden z tych obrazów, które przedstawiającą wizje artystyczne, mające w sobie więcej z sennej rzeczywistości niż tradycyjnej filmowej narracji. Takie produkcje to prawdziwa gratka dla widzów szukających w kinie niezwykłości. Poniższe zestawienie oczywiście nie wyczerpuje tematu, ale jest w nim wiele głośnych i ważnych obrazów, którym daleko do klasycznych form. Wyróżniają się zarówno pod względem formy, jak i treści. Pokazują, że wyobraźnia artysty nie zna granic. Niektórzy twórcy szukając inspiracji zaglądają w mrok. Inni znajdują ją w nadziei, humorze i ludzkiej serdeczności.