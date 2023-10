Ekologiczne laptopy Acer Aspire Vero: zrównoważony rozwój w erze cyfrowej

fot. Acer

Wyobraź sobie laptop, który dba o swój ślad węglowy, starając się być siłą na rzecz dobra w erze cyfrowej. Podczas gdy Kapitan Planeta i jego planetarianie są niestety fikcyjni, tak bardziej przyjazne dla środowiska laptopy są całkiem realne i dostępne, abyśmy mogli ująć swoją część z ciągle rosnącej sterty elektrośmieci.

Problem jest jednak złożony, bo im wydajniejszy laptop, tym mniej przyjazny dla środowiska pod względem zużycia energii. Chcąc być bardziej eko, trzeba pójść więc na pewne ustępstwa, ale przede wszystkim dobrze zastanowić się, czego potrzebujemy i do czego laptopa używamy. Jeżeli myślimy o graniu – świecące od kolorowych diod superwydajne gamingowe laptopy pewnie nigdy nie będą ekologiczne. Ale jeżeli chcemy używać go we wszystkich pozostałych codziennych zastosowaniach, to świetnie sprawdzi się w nich notebook bardziej przyjazny środowisku.

Acer z ekomisją

I tu cała na zielono wchodzi firma Acer, która od kilku lat produkuję serię ekologicznych sprzętów pod nazwą Vero. Mają one podkreślić dbałość o środowisko, a jednocześnie być naszymi wiernymi kompanami w pracy i rozrywce. Jednym z nich jest laptop Acer Aspire Vero AV15-52 w wariancie 50WZ kosztujący około 3300 zł.

Na internetowej stronie Vero możemy znaleźć długą listę rzeczy, które wyróżniają ten i inne notebooki z tej serii pod względem przyjazności dla środowiska. Między innymi 50% obudowy zasilacza i 40% obudowy komputera wykonano z plastiku pochodzącego z recyklingu (PCR – Post Consumer Recycled). Potwierdzający to napis wytłoczony jest na obudowie laptopa w miejscu, w którym w mniej ekologicznych modelach zwykle umieszczane są naklejki. Również klawisze w połowie wykonane są z materiałów pochodzących z recyklingu, co podkreślają umieszczone na dwóch z nich zielonożółte literki „R” i „E” w lustrzanym odbiciu. Ciekawy detal. Dodatkowo po raz kolejny Acer zwiększył redukcję emisji z 21 do 30%.

Z kolei duży touchpad wykonany jest z materiału nazwanego „Oceanglass”. Nazwa jest o tyle myląca, że choć rzeczywiście w dotyku przypomina trochę szkło, to w rzeczywistości jest to recyklingowany plastik wyłowiony z morza. Inne wyróżniki to między innymi fakt, że obudowa nie jest lakierowana, sama konstrukcja laptopa sprzyja naprawom, a opakowanie jest wykonane w 90% z papieru pochodzącego z recyklingu. Dodatkowo opakowania można użyć jako podstawki na notebooka.

Laptop Vero działa na platformie Intel Evo zapewniającej użytkownikowi świetną wydajność, błyskawiczne uruchamianie systemu od razu po otwarciu pokrywy oraz zapas energii na cały dzień działania. Jeśli chodzi o wydajność, Acer Aspire Vero AV15-52 z 8 GB RAM i 512 GB pojemności SSD plasuje się w segmencie domowo-biurowym. Procesor Intel Core i5 1253U – litera U identyfikuje ten procesor 13. generacji jako model dla notebooków o niższym zużyciu energii. W czasach rosnących kosztów energii elektrycznej warto i na ten aspekt korzystania z laptopa zwrócić uwagę. Jeżeli nie potrzebujemy topowej wydajności, spokojnie wystarczy nam sprzęt, który nie zużywa dużo prądu i nie wydziela nadmiernie ciepła (które z kolei usuwamy, zużywając energię na wentylację lub klimatyzację).

Nie tylko sprzęt powinien być eko

Ekologiczne może być również oprogramowanie laptopa. Podstawą zrównoważonego wykorzystania energii w Acer Aspire Vero jest aplikacja Vero Sense. Jest to narzędzie, które ma zmniejszyć zużycie energii poprzez różne tryby wydajności i wydłużyć żywotność baterii. Zasadniczo jest to bardziej uporządkowana wersja ustawień energii systemu Windows 11 z czterema wstępnie skonfigurowanymi wariantami. Ponadto można choćby ustawić, czy bateria laptopa ma być ładowana całkowicie, czy do 80 procent pojemności, aby przedłużyć jej żywotność. Fajne rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli dużo pracujemy na zasilaniu, a pełnej baterii potrzebujemy sporadycznie.

Konstrukcja i wzornictwo z myślą o ekologii

Acer Aspire Vero wygląda tak, jak spodziewałbym się po laptopie wykonanym z recyklingowanego plastiku – jest szary i nakrapiany drobnymi inkluzjami plastiku w innych kolorach. Przypomina nieco beton i nawet nazwa tej wersji kolorystycznej nazywa się „Szara kostka brukowa”. Wygląd jest więc specyficzny, ale błyskawicznie się do niego przyzwyczaiłem, a nawet zaczął mi się podobać. Materiał obudowy jest solidny, a dodatkowym plusem jest to, że nie zostają na nim odciski naszych linii papilarnych. Lekko chropawa powierzchnia sprawia też, że podczas przenoszenia laptop nie grozi wyślizgnięciem się z dłoni. Prawdę mówiąc, wolę taki plastik niż modną kiedyś fortepianową czerń zbierającą kurz i tłuste ślady palców. Dodatkowo jest tak wytrzymały, jak wskazuje na to jego wygląd.

Samo wzornictwo skłania się odrobinę w stronę brutalizmu, co dobrze współgra z „betonowym” kolorem. Kanty są dość ostre, a funkcja wydaje się przeważać nad formą. Odzwierciedleniem praktycznego, funkcjonalnego podejście jest liczba portów, która powinna zadowolić każdego użytkownika. Najbardziej ekologicznym z nich jest USB-C, które pozwala ładować laptopa za pomocą smartfonowej ładowarki, choć oczywiście w zestawie jest też zasilacz, którym z kolei możemy ładować też smartfony. Acer Aspire Vero przygotowany jest już więc na unijne przepisy ekologiczne, które wymagają, aby wszystkie przenośne urządzenia elektroniczne korzystały z zasilania poprzez USB-C.

Pod względem możliwości ulepszeń i naprawy ekologiczny notebook Acer Aspire Vero wypada przekonująco i powinien przejść próbę czasu, żeby nie trzeba było za często wymieniać całego komputera. Mając pod ręką śrubokręt krzyżakowy i proste narzędzie do otwierania można nie tylko łatwo otworzyć laptopa i go wyczyścić, ale w razie potrzeby upgrade’ować czy dołożyć komponenty, jak pamięć RAM czy dysk SSD, a także czy wymienić słabnącą baterię lub starą pastę termoprzewodzącą pod procesorem. Wykonanie wnętrza jest wzorowe pod względem ergonomii i łatwości dostępu.

Wydajność i energooszczędność — system Windows 11

Laptop Acer Aspire Vero ma zainstalowany najnowszy system Windows 11. Jedną z wielu nowości w systemie Microsoftu jest ulepszone wyszukiwanie poprzez okienko na pasku zadań. Wystarczy wpisać co nas interesuje, a dostaniemy odpowiedzi nie tylko z naszego komputera, ale także spośród wyników w sieci. W uzyskiwaniu odpowiedzi na pytania pomaga też sztuczna inteligencja Bing co raz bardziej i lepiej zintegrowana ze środowiskiem Windows.

Windows 11 pozwala też lepiej rozdzielać pracę czy naukę od grania czy relaksu. Wystarczy ustawić kilka pulpitów z przydzielonymi im funkcjami i dostosować ich konfigurację do swoich potrzeb. Na pulpicie roboczym pierwsze skrzypce mogą grać aplikacje typu Word czy Excel i komunikatory do utrzymywania kontaktu ze współpracownikami. Z kolei pulpit rozrywkowy może mieć tak dobrane ustawienia, żeby nie przypominały nam o codziennych obowiązkach i pozwoliły się zrelaksować podczas grania czy oglądania seriali. Przełączanie się pomiędzy pulpitami jest łatwe i bardzo szybkie.

Bez względu na to, na którym pulpicie działamy, wszędzie przydają się nowe, ulepszone opcje rozmieszczania okienek na ekranie. Jednocześnie można więc wygodnie korzystać z wielu aplikacji i okienek przeglądarki bez konieczności przełączania się pomiędzy nimi na pasku zadań.

A skoro przy przeglądarce jesteśmy – dołączona do Windows 11 najnowsza przeglądarka Edge również korzysta ze sztucznej inteligencji Bing i ma wiele bardzo wygodnych rozwiązań integrujących ją ze środowiskiem Microsoft 365, którego możliwości możemy przez miesiąc testować za darmo. Intel Evo

Laptop Vero oparty na platformie Intel Evo zapewnia użytkownikowi świetną wydajność, błyskawiczne uruchamianie od razu po otwarciu pokrywy oraz zapas energii na cały dzień działania.

Bądźmy bardziej eko

Ekologiczne laptopy udowadniają, że można mieć swoje komputerowe ciastko i zjeść je w sposób zrównoważony. Przyjazne dla środowiska laptopy są nie tylko ekologicznym, ale także mądrym i ekonomicznie uzasadnionym wyborem. Acer Aspir Vero nie tylko wygląda fajnie i eko, ale także będzie sprzętem na lata.