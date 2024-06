Pisarze pracujący przy adaptacjach swoich książek. Dali nam arcydzieła!

fot. Ricardo Vaz Palma (c) Bidibul Productions

Tworzenie adaptacji książek nie jest łatwe. Nic więc dziwnego, że tak często kończy się niepowodzeniem. W maju 2024 roku pisarz i scenarzysta George R.R. Martin, czyli twórca literackiego pierwowzoru Gry o tron, powiedział, że jego zdaniem aż 99% hollywoodzkich adaptacji to tytuły gorsze od książek. Powodem jest to, że scenarzyści źle podchodzą do swojej pracy – myślą, że mogą stworzyć coś lepszego od oryginału. Produkcje mają więc niewiele wspólnego z materiałem źródłowym, choć pojawiają się w nich znani bohaterowie. I to w większości przypadków przekłada się na słabe oceny.

Dlatego właśnie niektórzy pisarze postanowili wziąć sprawy w swoje ręce! George R.R. Martin jest jednym z nich, bo w końcu pracował nad Grą o tron jako producent, scenarzysta i konsultant.

Co ciekawe, niektóre produkcje, nad którymi pracowali powieściopisarze, okazywały się wielkimi hitami. To klasyki i arcydzieła! Można więc wysnuć wniosek, że pisarze wiedzą lepiej od scenarzystów, co zadziała na ekranie.

Z najnowszych produkcji na uwagę zasługuje film Do usług szanownej pani, który wejdzie na ekrany polskich kin już 7 czerwca. Wyreżyserował go Gilles Legardinier, który był również współscenarzystą i autorem książki, na podstawie której powstał ten projekt. Zna on tę historię jak własną kieszeń! Czy ktoś mógłby przenieść ją na ekran lepiej? Inni filmowcy mogliby źle zrozumieć fabułę i płynące z niej emocje.

- Przez wiele lat byłem zaangażowany w rozwijanie tego projektu, aż ostatecznie zostałem jego reżyserem. Pracuję w przemyśle filmowym od ponad trzydziestu lat, więc na ten temat wiem wszystko. Zdaję sobie również sprawę, jakim wyzwaniem jest tworzenie filmu. Oczywiście nie chodzi o to, aby po prostu przenieść akcję mojej książki na ekran. To byłby ogromny błąd. Wspólnie z Christel Hénon podjęliśmy próbę przeniesienia tych samych emocji (choć korzystaliśmy z innych środków), opierając się na fabule i postaciach.

W ostatnich tygodniach pojawił się też inny godny wyróżnienia tytuł – serial Mroczna materia, który zbiera świetne recenzje. Odpowiada za niego pisarz! W historii podobnych przykładów nie brakuje i są one bardzo inspirujące. Utwierdzają nas też w przekonaniu, że udział pisarza w projekcie to gwarancja dobrej jakości. Niewykluczone, że film Do usług szanownej pani również pozytywnie nas zaskoczy.

Pisarze pracujący przy adaptacjach swoich książek