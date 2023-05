Filmy z elementami mitologii greckiej. Bogowie, herosi i wielkie bitwy

fot. materiały prasowe

Już 12 maja będą mieć premierę Rycerze Zodiaku w reżyserii Tomasza Bagińskiego. Jest to film fantasy oparty na mandze autorstwa Masamiego Kurumady. Opowiada o ulicznej sierocie o imieniu Seiya, w którym budzi się mistyczna energia znana jako Cosmo. Bohater wyrusza w podróż, by zdobyć starożytną grecką zbroję Pegaza i opowiedzieć się po jego stronie w nadprzyrodzonej walce o los Sienny, młodej dziewczyny, która walczy o kontrolę nad swoją boską mocą. Alman Kiddo jest mentorem Seiyi, który rekrutuje go do zakonu Rycerzy po odkryciu reinkarnacji bogini.

Film jest pełen akcji oraz widowiskowych walk. Podobnie jak w mandze w fabule nie brakuje nawiązań do mitologii greckiej - Sienna to reinkarnacja Ateny, czyli bogini mądrości, sztuki i wojny. Nie jest to pierwsza produkcja w historii kina, która wykorzystuje ten motyw lub po prostu opowiada o wybranych mitach, jak Troja czy Jazon i Argonauci. Elementy mitologii zostały również wykorzystane w fabułach filmów takich, jak Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Złodziej Pioruna czy Wonder Woman. A niektóre produkcje przedstawiały uwspółcześnione wersje mitów lub eposów związanych z greckimi bogami, jak w Bracie, gdzie jesteś? (Odyseja) czy Orfeusz.

Przedstawiamy zestawienie filmów związanych z mitologią grecką lub po prostu posiadające do niej luźne, ale wyraźne nawiązania. Są w nim też te tytuły, w których akcja rozgrywa się w czasach, gdy panowała religia politeistyczna. Nie brakuje tu wielkich widowisk, klasyków, animacji i zagranicznych produkcji. Zobaczcie poniżej!

Filmy z elementami mitologii greckiej