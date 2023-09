Filmy z Jasonem Stathamem na CDA Premium. Jest spory wybór

fot. materiały prasowe

Reklama

Jason Statham to ceniony aktor z Hollywood, o którym można było słyszeć przy okazji wielu głośnych premier. W filmach akcji czuje się jak ryba w wodzie, co wielokrotnie potwierdzał swoimi występami. Jeśli jeszcze nie obejrzeliście wszystkich akcyjniaków ze Stathamem albo chcecie sobie je odświeżyć, warto zapoznać się z ofertą CDA Premium. Serwis streamingowy ma w swojej bibliotece wiele produkcji z udziałem aktora, a my przytoczymy te najbardziej interesujące.

Filmy z Jasonem Stathamem na CDA Premium

Seria filmów Niezniszczalni

Na platformie znajdziecie trzy filmy z serii Niezniszczalni. To produkcje z gwiazdorskimi obsadami. Część otwierająca cykl przedstawia wręcz niemożliwą do wykonania misję zlikwidowania latynoskiego dyktatora, który od ponad 20 lat znęca się nad swoimi obywatelami i zagraża innym krajom. To idealne wyzwanie dla grupy nieobliczalnych najemników. Niestety sprawy zaczynają się komplikować, a wynajęci specjaliści wpadają w sieć kłamstw i zdrady. Niepokonana niegdyś grupa staje w obliczu całkowitej destrukcji. Sprawdźcie zwiastuny wszystkich części.

Joker (2015)

Statham tym razem wciela się w postać ochroniarza (Nicka) z Las Vegas, który odznacza się zabójczymi kwalifikacjami zawodowymi, ale ma też skłonności do hazardu. Jego życie zostaje niespodziewanie zakłócone, gdy przyjaciółka pada ofiarą sadystycznego bandyty – syna szefa mafii. Nick, pomagając jej w przygotowaniu zemsty, zostaje wciągnięty w rozgrywki przestępczego podziemia.

Blitz (2011)

W tym ujęciu Statham tropi okrutnego mordercę policjantów. Wraz ze swoim partnerem – detektywem Porterem Nashem – idzie śladem bezwzględnego Blitza. Muszą działać szybko, gdyż psychopata wylosował już kolejną ofiarę. Na domiar złego swoimi barbarzyńskimi planami i doświadczeniami dzieli się z dziennikarzem The Post.

Adrenalina 2. Pod napięciem (2009)

W 2. części Adrenaliny bohater grany przez Stathama znajduje się w niemałych tarapatach. Zostaje porwany przez chińskiego mafioso. Jego dotąd niezniszczalne serce zostaje zastąpione urządzeniem, które wymaga regularnych doładowań elektrycznych. Niestety za jego plecami wciąż czai się meksykański gangster El Hurona oraz chińska mafia, którą dowodzi niebezpieczny Poon Dong. Pełen determinacji Chev usiłuje odzyskać skradzione serce oraz zemścić się na wszystkich, którzy brali udział w jego zamianie.

Seria Mechanik

Warto zwrócić również uwagę na dwa filmy z cyklu Mechanik. Oryginalna produkcja przedstawia elitarnego zabójcę, który jest specem w swoim fachu. Odznacza się wyjątkowymi umiejętnościami oraz żelaznymi zasadami. Gdy jego mentor zostaje zamordowany, na drodze bohatera staje nowe wyzwanie. Musi on nauczyć żądnego zemsty syna ofiary, jak działać w zawodzie. To wiąże się z poważnymi komplikacjami.